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立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在立陶宛看到一款用台灣芒果做成內餡的水餃，讓他好奇買回家嘗鮮，但口感太獵奇，讓他直呼不會再吃第二次。 圖／Threads＠yuxiang_667授權提供
原PO在立陶宛看到一款用台灣芒果做成內餡的水餃，讓他好奇買回家嘗鮮，但口感太獵奇，讓他直呼不會再吃第二次。 圖／Threads＠yuxiang_667授權提供

台灣素有「水果王國」美譽，不少國外民眾對台灣水果印象深刻，沒想到近日卻有台灣網友在立陶宛超市發現一款「台灣芒果冷凍水餃」，買回家實際煮來吃後，當場陷入崩潰，直呼「不會吃第二次了」，奇特組合也在網路掀起熱烈討論，甚至連知名連鎖披薩品牌都忍不住留言自嘲：「看來我們還是太保守了」。

原PO近日在Threads發文表示，自己來到立陶宛約1週，日前逛當地Maxima超市時，意外發現一款標榜使用「台灣芒果」製作的冷凍水餃。從包裝可見，商品印有台灣地圖及「TAIVANO」（來自台灣）字樣，甚至標示台灣產地資訊，讓他一時興起，抱持著出國「來都來了」的心態買回家嘗鮮。

沒想到實際煮熟後，芒果內餡直接變成泥狀，滋味讓原PO難以接受，表示口感是甜的，但比甜的吃起來要糟一點，最後無奈表示「不會吃第2次了」。照片曝光後，台灣網友紛紛留言直呼太衝擊，有人笑稱「一下就懂義大利人看到鳳梨披薩的怒氣了」、「這什麼詭異的組合」、「我做夢也想不到芒果和水餃怎麼扯上邊」、「我寧願你拿潤餅皮包冰淇淋跟芒果，包水餃到底是殺小啦」。

不過，原PO也希望大家不要因此過度批評立陶宛的飲食文化，因為甜味水餃在東歐及波羅的海地區其實並不罕見。留言區也有不少網友解釋，以鄰近的波蘭為例，「中東歐的水餃本來就是包水果餡跟起司喔，水煮的比較少，大多是炸的跟烤的，基本上跟我們的水餃就不是同個東西了」、「中歐一帶是吃甜口的餃子，但不知道是當正餐吃還是甜點」、「這是做給類似有波蘭甜餃子文化的國家的人吃的啊！還有奶油草莓餃、藍莓優格餃」、「東歐國家好多有這種水果甜餃，人家只是換成了芒果口味」。

有趣的是，這場「芒果水餃」風波甚至驚動平時以獵奇口味聞名的披薩連鎖店必勝客，官方小編親自到留言區朝聖，笑稱「看來我們還是太保守了」，引發網友熱議。

事實上，水果水餃並非台灣才有。奇美食品小編也留言透露，台灣同樣有芒果餡水餃，甚至還推出鳳梨口味，除了水煮，也能油炸或氣炸，吃起來類似水果派等甜點，只是將造型做成水餃而已。

水餃 芒果 立陶宛 披薩

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