知名香氛品牌爆標籤遭重貼 消費者查批號驚見已過期半年

知名香氛品牌Molton Brown近日遭消費者在Threads爆料，指上個月在華泰名品城購買商品後，發現商品標籤疑似有重複黏貼情形。撕開標籤查看，竟發現產品效期疑似被覆蓋更改。消費者再透過原廠批號查詢後，發現產品竟已經過期半年，引發網友熱議。

原PO發文表示，當初購買Molton Brown商品時，因發現外包裝上的標籤似乎有重複黏貼的痕跡，出於好奇將標籤撕開查看，「不看還好」，沒想到竟發現商品效期疑似遭到更改。隨後原PO進一步以原廠批號查詢，結果顯示商品已經過期約半年。

消息曝光後，不少網友留言表示震驚，認為若查證屬實，不應僅以退貨處理，應進一步向主管機關檢舉，也有人質疑是否還有其他商品存在類似情況。

對此，華泰名品城稍早向《工商時報》表示，已注意到相關網路訊息，對於消費者反映商品標示疑義「高度重視」。接獲消費者反映後，已於第一時間要求品牌停止販售並下架相關商品，同時全面進行商品批號、標示及銷售紀錄清查。

華泰名品城表示，目前品牌已私訊聯繫該名消費者，仍等待消費者進一步回覆；此外，品牌方面也仍在釐清相關事件。華泰名品城基於商場監督立場，已要求品牌針對產品來源、批號及標示作業提出完整說明，並將配合主管機關相關調查，依相關法規及查證結果妥善處理。

華泰名品城強調，消費者權益與商品安全是商場最重視的原則。若消費者曾購買相關商品並對商品標示有所疑慮，可透過華泰名品城客服專線或Email聯繫，商場將協助消費者辦理後續退換貨事宜。