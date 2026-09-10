好暖！國小妹生日拿零用錢請全班喝飲料 老闆打5折再加送1杯

國小班上常有壽星準備糖果、零食和同學分享生日喜悅。一名國小女學生過生日，想用自己的零用錢請全班喝飲料，但身上只有1000元。飲料店老闆得知原因後，直接替她打5折，後來發現妹妹沒錢買自己的飲料，又主動請她喝一杯，故事曝光後引起討論。

一名飲料店老闆在Threads分享，妹妹一進店便問，「老闆，如果我買1000元，可以算便宜一點嗎？」詢問後才知道，當天是她生日，想請全班同學喝飲料，且媽媽也知情。

原PO表示，店內原本外送優惠是8折，但看到妹妹拿自己的零用錢請同學，最後直接算5折。點完飲料後，他發現妹妹沒有點自己的份，妹妹坦言「我沒有錢了」，他便笑說，「沒關係啊，哥哥請妳喝就好」。

妹妹還禮貌詢問「那蜂蜜檸檬可以嗎？」老闆則回應，「妳想喝什麼都可以」。

原PO感性表示，少收一些錢對自己來說沒什麼，但一名國小生願意拿自己的零用錢，在生日這天請全班喝飲料，這份心意很難得，也希望這點小小善意，能成為妹妹長大後仍記得的生日回憶。

不少網友看完直呼感動，「老闆你人真好」、「這筆錢可能真的是她存好久的零用錢」、「等她長大有時還會想到，她小時候有遇到一個很好的老闆」。

不過也有人質疑，原本若是以8折估算，老闆改算5折後妹妹卻仍沒錢買自己的飲料，是否一開始就沒有算好預算。另有網友認為，「壽星請全班」不該形成風氣，孩子有分享的心意很好，但仍應量力而為，不必為了跟同學一樣而勉強花錢。

關於壽星請客議題，《女子漾》曾報導，有家長表示，孩子在班上遇到同學生日請客，卻因「對方不喜歡他」而被排除，孩子難過到直說其實很想和對方一起玩，家長因此質疑這是否構成霸凌，甚至認為老師明知情況卻沒有介入處理。

不少網友認為，請客本來就是個人自由，單次沒有分享未必能直接認定為霸凌；但若是在全班面前刻意只排除特定同學，讓對方明顯感受到羞辱或孤立，情況就不只是「不想請誰」這麼單純。也有人認為，老師若知道班上出現明顯排擠，應主動了解學生間是否存在長期衝突或孤立，而不是單純用「把自己的飲料讓出去」解決問題。

事件也讓網友分成兩派，一派認為「要請就全班都請，否則不要公開發放」，避免讓孩子遭到公開排擠；另一派則認為，不能因為一次沒被請就無限上綱成霸凌，更不該動輒喊告。比起急著貼上標籤，更重要的仍是釐清孩子之間的互動是否長期存在排擠，並協助孩子理解人際界線與面對被拒絕的情緒。