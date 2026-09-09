蕭伊驗出性病、Joeman秒發陰性報告 網列時間軸質疑團隊「設局」：手段太陰險

百萬 YouTuber Joeman（九妹）日前遭前女友蕭伊痛訴交往期間與多名女性過從甚密，形象重挫。沉寂一陣子後，他上架親自下廚煮牛肉麵的新片，影片中靠自嘲與員工吐槽引發熱議；未料經紀人一句「不能穿雨衣」的諧音梗，徹底引爆蕭伊怒火，公開自己感染HPV與披衣菌的檢驗報告，控訴遭遇無套對待與性羞辱。

Joeman 隨後透過律師發出陰性報告自清，瞬間在Threads上掀起輿論海嘯，大批網友整理出關鍵時間軸，質疑整起公關操作根本是「早有預謀的設局」，痛批團隊為了流量對受害者進行殘酷的二度傷害。

蕭伊痛心透露，交往兩年期間自認彼此為單一伴侶，因男方不願做安全措施而勉強配合並自費吃了兩年避孕藥，分手後檢查才發現染病，更遭受部分男方支持者以「牛肉麵、無套」等字眼性羞辱，精神崩潰求診。對此，有網友整理出爭議爆發後的完整時間線，質疑男方團隊步步為營：

9月7日18:00–19:00 Joeman 頻道上傳煮牛肉麵新片，粉絲發文讚賞片中「不能穿雨衣」等嘲諷哏，經紀人Yuni親自回覆「不准你這麼聰明伶俐喔！」，被質疑公開認同該梗影射性安全爭議。 9月8日02:30–08:00 蕭伊留言痛批團隊拿女性創傷開玩笑造成二次傷害；經紀人隨後改口要大家「不要過度解讀」、「那跟我什麼關係」，甚至回覆提及「完全沒想過會有什麼二次傷害，還是哪一位性病患者會聯想到的問題」，遭網質疑暗諷蕭伊。 9月8日11:40–15:00 蕭伊公開感染HPV與披衣菌的確診檢驗報告；Joeman隨即於3個多小時後，火速透過律師名義公開早已於8月下旬完成的陰性檢驗報告。

該時間軸曝光後，許多網友直呼「細思極恐」，質疑男方陪女方檢查後隔周才自行受檢，早已備妥公關底牌，等待女方反擊後光速打臉。網友憤怒指出，經紀人同為女性，卻在明知爭議焦點的情況下，配合團隊以「不能穿雨衣」等性暗示諧音作為影片賣點，出事後又切割推諉，相當冷血。

不過，也有理性網友點出，檢驗陰性僅代表「受檢當下未處於感染期」，無法反推過往是否曾攜帶病原體；更有網友痛心表示，女方願意公開個人隱私揭發真相需要極大勇氣，卻反遭男方網軍集體霸凌，令人心寒。大批長期觀眾紛紛表態退訂並封鎖頻道，直言「為了流量毫無底線」、「對曾經全心付出的人設局算計，實在太噁心」。