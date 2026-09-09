快訊

兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

徐佳青帶兒上東沙罰金繳了？監院稱個人隱私不提供 白營怒轟：無恥護航

強攻美艦升高衝突！伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭伊驗出性病、Joeman秒發陰性報告 網列時間軸質疑團隊「設局」：手段太陰險

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman（右）和蕭伊證實已分手。圖／摘自IG
Joeman（右）和蕭伊證實已分手。圖／摘自IG

百萬 YouTuber Joeman（九妹）日前遭前女友蕭伊痛訴交往期間與多名女性過從甚密，形象重挫。沉寂一陣子後，他上架親自下廚煮牛肉麵的新片，影片中靠自嘲與員工吐槽引發熱議；未料經紀人一句「不能穿雨衣」的諧音梗，徹底引爆蕭伊怒火，公開自己感染HPV與披衣菌的檢驗報告，控訴遭遇無套對待與性羞辱。

Joeman 隨後透過律師發出陰性報告自清，瞬間在Threads上掀起輿論海嘯，大批網友整理出關鍵時間軸，質疑整起公關操作根本是「早有預謀的設局」，痛批團隊為了流量對受害者進行殘酷的二度傷害。

蕭伊痛心透露，交往兩年期間自認彼此為單一伴侶，因男方不願做安全措施而勉強配合並自費吃了兩年避孕藥，分手後檢查才發現染病，更遭受部分男方支持者以「牛肉麵、無套」等字眼性羞辱，精神崩潰求診。對此，有網友整理出爭議爆發後的完整時間線，質疑男方團隊步步為營：

9月7日18:00–19:00

Joeman 頻道上傳煮牛肉麵新片，粉絲發文讚賞片中「不能穿雨衣」等嘲諷哏，經紀人Yuni親自回覆「不准你這麼聰明伶俐喔！」，被質疑公開認同該梗影射性安全爭議。

9月8日02:30–08:00

蕭伊留言痛批團隊拿女性創傷開玩笑造成二次傷害；經紀人隨後改口要大家「不要過度解讀」、「那跟我什麼關係」，甚至回覆提及「完全沒想過會有什麼二次傷害，還是哪一位性病患者會聯想到的問題」，遭網質疑暗諷蕭伊。

9月8日11:40–15:00

蕭伊公開感染HPV與披衣菌的確診檢驗報告；Joeman隨即於3個多小時後，火速透過律師名義公開早已於8月下旬完成的陰性檢驗報告。

該時間軸曝光後，許多網友直呼「細思極恐」，質疑男方陪女方檢查後隔周才自行受檢，早已備妥公關底牌，等待女方反擊後光速打臉。網友憤怒指出，經紀人同為女性，卻在明知爭議焦點的情況下，配合團隊以「不能穿雨衣」等性暗示諧音作為影片賣點，出事後又切割推諉，相當冷血。

不過，也有理性網友點出，檢驗陰性僅代表「受檢當下未處於感染期」，無法反推過往是否曾攜帶病原體；更有網友痛心表示，女方願意公開個人隱私揭發真相需要極大勇氣，卻反遭男方網軍集體霸凌，令人心寒。大批長期觀眾紛紛表態退訂並封鎖頻道，直言「為了流量毫無底線」、「對曾經全心付出的人設局算計，實在太噁心」。

Joeman HPV 諧音梗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Joeman道歉後連日神隱 網對比蔡阿嘎狂澄清：冷處理才聰明

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

遭控無套傳性病！Joeman光速曬陰性報告　律師開嗆：心機重的爛前任

Joeman復出遭轟二度傷害！拿無套當哏 經紀人喊：不能穿雨衣

相關新聞

蕭伊驗出性病、Joeman秒發陰性報告 網列時間軸質疑團隊「設局」：手段太陰險

百萬 YouTuber Joeman（九妹）日前遭前女友蕭伊痛訴交往期間與多名女性過從甚密，形象重挫。沉寂一陣子後，他上架親自下廚煮牛肉麵的新片，影片中靠自嘲與員工吐槽引發熱議；未料經紀人一句...

沒車沒房、年薪70萬「在新竹能活嗎？」 網友給1答案很現實

新竹被視為科技業重鎮，工程師年薪動輒破百萬元，讓一般上班族好奇，若沒有高薪，在新竹究竟能不能過生活？近日就有一名男網友透露，自己年薪僅70萬元，沒房也沒車，不禁上網詢問「這樣在新竹能活嗎？」貼文曝光後掀起熱議。

1951 年成立軍友社 李棟樑勞軍超過兩千場次 成為「史上最強理事長」

軍友社理事長李棟樑積極勞軍，走訪全國營區超過兩千場次，捐款累計數億元，獲軍方多次頒勳表彰，外界譽為「史上最強理事長」。軍友社1951年成立。

淘寶貨跨海價錢翻倍！ 她怒轟「台灣人惡習」 網揭店家1舉動見端倪

日前有位女網友抱怨，在飾品店買了一條項鍊，後來在淘寶發現一堆一樣的產品，而且價格百元不到，讓她氣得直呼「台灣人什麼時候才可以改掉這種爛習慣？」

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

台灣人一個看似再平常不過的生活小習慣，竟意外成為外國人眼中的貼心舉動。一名日本女子分享，過去居住在台灣時，若開口請台灣人「幫我拿一張衛生紙」，對方往往不會只拿一張，而是直接遞上兩張，這個小小舉動讓她印象深刻，忍不住好奇這是否算是「台灣的義務教育」，引發網友熱議。

北投「限時專送機車」一通電話載人、代買便當陪伴一代居民

北投的「限時專送機車」服務，隨著Uber試辦機車載客，引發對這段歷史的關注。昔日專送業者轉型服務一般居民，代買便當、接送學生成為日常一部分，見證北投溫泉文化與生活變遷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。