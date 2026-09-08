秋天真的來了？他聞到「空氣1味道」1萬人有感：回不去的童年

最近空氣中似乎多了一股「鄉愁的味道」！一名網友分享，近日明顯感受到季節轉換的氣息，貼文吸引超過1萬人的共鳴，不少網友直呼瞬間被勾起童年回憶，有人形容氛圍懷舊又寧靜，也有人想起爺爺奶奶與三合院，感嘆「是回不去的童年，好想哭」。

近日秋意漸濃，不少民眾也開始感受到空氣中悄悄出現不同於夏季的氣息。一名網友在Threads上發文分享自己的感受，疑惑詢問「為什麼秋天的空氣聞起來有鄉愁的味道，有人有聞到嗎？」感嘆今年的秋天似乎特別準時，才剛進入季節交替，就已能明顯感受到空氣與氛圍的變化。貼文曝光後隨即引發大量討論，不少網友也紛紛留言表示「有感」，意外掀起一波秋日鄉愁共鳴。

有人表示「雖然很喜歡秋天，但秋意濃會讓人覺得淡淡的哀傷」，也有人一早出門就明顯感受到氣溫變化，直呼「早上出門秋意襲來，好冷」、「有耶！昨天就很有感覺了」。此外，也有網友發現，近期不只早晨能感受到秋意，就連傍晚夕陽西下、太陽準備下山時，也能察覺季節悄悄轉換，「最近我也覺得太陽下班之時，很有秋感」。

其中最令人鼻酸的，是不少網友聞到秋日氣息後，瞬間被勾起與家人相聚的回憶，有人感性表示「想家的味道，想念爺爺奶奶家人聚在三合院，懷念的感覺，是回不去的童年，好想哭」，也有人感嘆秋意短暫、得更加珍惜當下，「要好好珍惜，秋天會是四季當中第一個消失的」，一句話道出秋季稍縱即逝的感傷，也讓這股淡淡的「鄉愁味」更添幾分溫柔。