他怨早上8點在超商繳費很白目 全網戰翻：難道要看農民曆？

早上8點正值上班、上學尖峰，不少人趕著進公司或送孩子上學，超商也常出現排隊人潮。一名網友分享，不理解為何有人會選在這個時段到超商繳費、領包裹？若遇上前方顧客需要處理較久，後方趕時間的人只能在隊伍中等待。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，雖然出門上班順便到超商繳費確實方便，但若能改到下班後處理，其實也一樣方便，也比較不容易影響其他趕時間的顧客，好奇發問「是什麼白目的人才會在早上八點的7-11繳費？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「蛤？不可以嗎」、「這時間就是載小孩上學，順便去超商繳費領包裹啊，媽媽可是很忙的欸」、「現在是繳費還要看農民曆挑良辰吉時嗎？」、「那請問幾點比較適合？市井小民真的不知道」、「我真的不懂，去繳費還要看時辰？」、「怎樣的人連等個幾分鐘也要唉唉叫」、「趕時間可以去別間」。

此外，也有網友分享更讓人崩潰的情境，回應「繳費，取包裹，買中杯冰拿鐵，現金零錢付款，連續技」、「我還有遇過上班時間來用10幾張優惠卷買冷凍食品的，超火大」、「自備環保杯買冰咖啡，瓶口窄的要命，店員倒冰塊花超多時間」、「繳費還好，討厭買咖啡的，有時候一個人買好幾杯，店員只有一個」。

事實上，若超商能普及自動結帳，能降低顧客不少等候時間。本站曾報導，一名網友分享，近期在板橋府中捷運站1號出口旁的全家門市消費時，意外發現店內的自助收銀設備升級，跳脫以往僅支援信用卡、行動支付或電子票證的限制，直接開放顧客投入紙鈔與硬幣完成結帳。

對此，許多網友大讚「習慣用現金的人終於也能用自助結帳了」、「常常拿到一堆零錢不知道怎麼花，直接倒進去結帳超爽快」、「希望趕快普及到全台各門市，結帳能分流加快速度」。