開刀房、手術衣為何是綠色？ 醫師揭密：眼睛很需要

不少人從影劇或手術畫面中看過，開刀房裡不論是醫師穿的手術衣、護理師的口罩與髮帽，甚至覆蓋病人的無菌單，常常都以綠色或藍綠色為主。這個看似不起眼的細節，其實和手術環境及醫師的視覺需求有關。

神經外科醫師李政穎日前在臉書「李腦師卡好-神經外科李政穎醫師的貼文」發文分享「為什麼開刀房裡面都是綠色的？」，他指出，外科醫師進行手術時，往往需要長時間盯著手術區域，眼前所見包括血液、肌肉、血管等各種紅色或偏紅色的組織，因此手術環境的顏色選擇，也成為降低視覺刺激的一環。

李政穎表示，如果手術衣、無菌單以及周邊用品全都是白色，長時間面對紅色組織時，紅白之間的色彩對比會相當強烈，眼睛容易產生疲勞。當醫師將視線從手術部位移開後，也可能短暫看到與原本注視色彩相關的互補色影像，形成「視覺暫留」。

因此，手術室大量使用綠色或藍綠色，是因這些色彩與紅色接近互補，讓長時間集中在手術部位的視線，不必一直被強烈的紅色轟炸，也有助於降低視覺暫留造成的不適。

除了視覺因素，顏色還有另一項實際作用。若手術衣與無菌單全部採用白色，沾染血液後會形成非常明顯的色彩反差；換成綠色或藍色後，視覺上的刺激相對降低，也能讓手術環境不會顯得過度血腥。簡單講：「醫師不是喜歡綠色，是眼睛需要綠色。」

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言回應，「又長知識」、「原來如此，學會了一個課題」、「以前以為是多看綠色對眼睛好」、「黑板也是綠色的啊，眼睛疲勞有關」、「我讀國一上生物課，老師就有說過了」。還有網友幽默留言，「因為綠色都拿藍白開刀」。