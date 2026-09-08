快訊

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

這次沒對手！「最美里長」陳紫渝拚連任 同額競選仍拜託里民1事

聽新聞
0:00 / 0:00

開刀房、手術衣為何是綠色？ 醫師揭密：眼睛很需要

聯合新聞網／ 綜合報導
開刀房多採綠色或藍綠色，不是為了美觀，而是為了減少醫師長時間面對紅色組織時的視覺疲勞與暫留，也能降低血跡帶來的強烈反差。示意圖／ingimage
開刀房多採綠色或藍綠色，不是為了美觀，而是為了減少醫師長時間面對紅色組織時的視覺疲勞與暫留，也能降低血跡帶來的強烈反差。示意圖／ingimage

不少人從影劇或手術畫面中看過，開刀房裡不論是醫師穿的手術衣、護理師的口罩與髮帽，甚至覆蓋病人的無菌單，常常都以綠色或藍綠色為主。這個看似不起眼的細節，其實和手術環境及醫師的視覺需求有關。

神經外科醫師李政穎日前在臉書「李腦師卡好-神經外科李政穎醫師的貼文」發文分享「為什麼開刀房裡面都是綠色的？」，他指出，外科醫師進行手術時，往往需要長時間盯著手術區域，眼前所見包括血液、肌肉、血管等各種紅色或偏紅色的組織，因此手術環境的顏色選擇，也成為降低視覺刺激的一環。

李政穎表示，如果手術衣、無菌單以及周邊用品全都是白色，長時間面對紅色組織時，紅白之間的色彩對比會相當強烈，眼睛容易產生疲勞。當醫師將視線從手術部位移開後，也可能短暫看到與原本注視色彩相關的互補色影像，形成「視覺暫留」。

因此，手術室大量使用綠色或藍綠色，是因這些色彩與紅色接近互補，讓長時間集中在手術部位的視線，不必一直被強烈的紅色轟炸，也有助於降低視覺暫留造成的不適。

除了視覺因素，顏色還有另一項實際作用。若手術衣與無菌單全部採用白色，沾染血液後會形成非常明顯的色彩反差；換成綠色或藍色後，視覺上的刺激相對降低，也能讓手術環境不會顯得過度血腥。簡單講：「醫師不是喜歡綠色，是眼睛需要綠色。」

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言回應，「又長知識」、「原來如此，學會了一個課題」、「以前以為是多看綠色對眼睛好」、「黑板也是綠色的啊，眼睛疲勞有關」、「我讀國一上生物課，老師就有說過了」。還有網友幽默留言，「因為綠色都拿藍白開刀」。

手術 醫師 眼睛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

看見燈管閃爍竟是「視網膜破洞」？ 專家教1招秒辨真假閃光

不開口也能認出韓國人？韓國醫師超困惑 台灣網友曝「3特徵」來判別

8年後才能動刀！曝中美洲醫院預約單 旅外台人：請大力愛台灣

相關新聞

開刀房、手術衣為何是綠色？ 醫師揭密：眼睛很需要

不少人從影劇或手術畫面中看過，開刀房裡不論是醫師穿的手術衣、護理師的口罩與髮帽，甚至覆蓋病人的無菌單，常常都以綠色或藍綠色為主。這個看似不起眼的細節，其實和手術環境及醫師的視覺需求有關。

台北最傳奇托兒所！軍眷擠破頭搶入學 蔣方良一手創辦「三軍托兒所」孩子都叫她「蔣媽媽」

1954 年，蔣方良女士創立的三軍托兒所至今已服務四千多名幼童，原址位於台北新生南路，現已搬遷至南港路，成為國光慈善事業基金會附設幼兒園。蔣方良在園內以親切形象贏得孩童稱讚，並深耕經費管理，展現其職業婦女的一面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。