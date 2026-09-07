逛好市多手扶梯突停擺 網揭新高雄店黑歷史：動線早卡爆

美式賣場好市多（Costco）新高雄店日前傳出手扶梯突發停擺意外。一名網友貼出現場影片，畫面中賣場內的手扶梯疑似發生故障瞬間停止運轉，站在上方的十餘名顧客頓時動彈不得，全數僵在原地。事實上，好市多新高雄店自7月初剛開幕以來，就曾因內部與外部交通動線規劃不佳，引發大批會員上網宣洩不滿。

原PO在Threads上無奈寫道「逛個好市多也這樣」，影片中只見賣場內的手扶梯卡住停擺，梯階上的消費者紛紛抓著扶手不敢亂動。不少網友笑說「還以為按下了時間停止器」、「大家是在玩誰動誰就輸了嗎」、「畫面莫名有喜感」。

有理智網友提醒，電扶梯故障時最忌諱驚慌推擠或任意踩踏走動，現場民眾緊抓扶手維持平衡是正確的反應，以防機械齒輪突發滑動造成踩踏意外；更有在場民眾緩頰表示，工作人員當下處置相當迅速，並未擴大事故。

事實上，好市多高雄新店的硬體與動線問題並非首次引發輿論反彈。早在7月初新店剛營運之際，便遭網友點名多項設計嚴重不及格。民眾指出，原先舊中華店分為上下兩層樓，購物人流自然分流，如今新店將賣場全集中在單一樓層，導致內部走道擁擠不堪，推車動線全卡在一塊。

也有多位車主抱怨光是進場就排了半小時，購物完畢後甚至被硬生生困在頂樓停車場近 1 個小時動彈不得，周邊交管分流標示紊亂。另外，消費者痛批熟食餐飲區空間狹窄，動線緊鄰結帳出口造成推車堵塞，甚至出現洋蔥機不足、無座位只能站著吃的情形。