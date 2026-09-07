老台南人都玩過！新光三越電梯1手勢取消樓層 林逸欣實測嚇到友人

女星林逸欣在IG等社群網站曬出一段於台南新光三越搭電梯的實測影片，若不小心按錯樓層，只要在亮起的樓層按鈕上「畫一個叉」，燈號就會熄滅、取消該樓層，讓同行友人當場看傻，林逸欣的影片曝光後，這項「電梯畫叉取消樓層」的操作也引發網友熱議。

林逸欣示範電梯「畫叉」取消樓層

影片中，林逸欣詢問友人，「你知道台南的電梯、這邊的電梯，是可以畫叉叉然後就取消嗎？」對方聽完笑回「最好是啦！」林逸欣隨即假裝按錯樓層，接著在亮起的按鈕上輕輕畫叉，原本亮著的樓層燈號立刻熄滅。看到實際效果後，友人驚訝直呼「真的欸」，林逸欣則露出得意笑容。

成功示範後，林逸欣笑稱這是「老台南人都玩過的新光三越電梯老梗」，還提醒大家下次若不小心按錯樓層，可以試著「打一個叉」。影片曝光後，不少網友表示第一次知道這種操作，也有人留言「長知識了」、「這魔法好神奇」。其實，這項「電梯畫叉取消樓層」的操作過去也曾由新光三越官方Threads帳號小編分享。

網友曝電梯取消樓層方法 連按兩下、長按都可以

除了「畫叉叉」，網友也分享不同電梯的取消方式。一名曾在台北市跑6年外送的網友在林逸欣影片下方留言表示，百貨、商業大樓及社區電梯也可能具備類似功能，且操作方式不盡相同，有些可以連按兩下取消，有些則是長按幾秒後放開。不過，也有人指出部分較老舊的電梯並沒有取消功能，還有人表示，如果操作速度太慢，樓層指令可能已被系統判定，最後仍會正常停靠。

至於林逸欣示範的「畫叉叉」，有網友推測可能與部分電梯的觸控感應設計有關，透過短時間內的連續觸碰達到取消樓層的效果，因此看起來像是在按鈕上「畫叉」。