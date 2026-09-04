南港車站地下3樓變「水上停車場」 網無奈：結果是給快艇停的

台北近日受到大雨影響，多處地區出現積淹水情形，就連南港車站地下停車場也傳出積水災情。有網友在Threads分享，原本以為終於找到停車位，沒想到來到南港車站地下3樓，眼前景象卻讓他傻眼，忍不住笑稱：「想說終於找到停車位，結果是給快艇停的。」

從網友分享的內容來看，南港車站地下3樓疑似出現明顯積水，原本供汽車停放的停車場彷彿變成水上空間。原PO更自嘲表示：「車輪瞬間收起來」，讓網友紛紛留言直呼太誇張。

原PO也透露，其實更擔心已經停在地下停車場的車輛，「比較擔心已經停在那邊的車泡水了」。他也提到地下室的濕氣相當重，現場其實「超悶」。不少網友提醒，如果現場水位持續上升，應盡快離開地下空間，避免人員受困；也有人表示，「找車位結果找到快艇泊位，這轉折太突然了。」網友也苦中作樂表示：「台北人都是開水陸兩用車，懂？」

針對南港車站地下停車場積水情況，台北市議員陳宥丞表示，已請台北市停車管理工程處及南港車站儘速排除現場狀況，後續若確認涉及排水系統問題，也將協助安排相關單位會勘，釐清積水原因並研議改善方式，以避免類似情況再次發生。