自助點餐逼退長輩？阿伯不會用機器默默離開 網掀兩派論戰

現在不少餐飲店導入自助點餐機，希望減少人力負擔、加快點餐流程。不過，一名網友買午餐時，卻目睹一名不會操作機器的阿伯，因店家沒有提供人工點餐，最後只能默默離開，讓他忍不住感嘆「替他感到難過」。

原PO在Threads發文表示，當時去水餃店買午餐，發現店內已改用自助點餐機。剛好一名阿伯上前準備點餐，店員告知現在都改用機器操作，阿伯則詢問「前面這個POS不能點了嗎？」店員回應，原本的人工點餐設備已經不能使用。

由於阿伯不會操作自助點餐機，最後尷尬地離開店內。原PO表示，當時店裡沒有其他客人，店員也有空閒，讓他不禁疑惑，是否真的完全沒有保留人工協助的方式。

原PO認為，自助點餐原本是為了減輕員工壓力、提升點餐效率，科技進步本身並沒有問題，但全面數位化之前，仍應考量部分缺乏數位能力的族群，尤其不少長輩過去幾乎沒有接觸電腦、智慧型手機，面對自助設備可能真的難以上手。

他也認為，這名阿伯未必是不願意學習，而是面對陌生機器，加上店員態度較為冷淡，最後才選擇放棄。原PO感嘆，對年輕人而言習以為常的科技操作，對部分長輩可能就是一道門檻，「科技始於人性」，數位化的同時，仍應保留一些協助與彈性。

不少網友認為，即使店家已取消人工點餐，店員仍可以主動協助長輩操作自助點餐機，「沒有人工點餐，但店員可以引導阿伯操作」、「員工有空聊天，卻不願意教阿伯怎麼點，真的很無言」、「新系統連一般消費者都需要適應，更何況是長輩」。也有人直言，重點不是長輩願不願意學，而是店員是否願意耐心教學。

也有網友認為，自助點餐對長者並不友善。有人表示，店家推動數位化的同時，仍應替不熟悉機器的長輩保留人工協助，「科技是為了方便人，不是讓不會使用的人覺得被排除在外」。另有人分享，曾看過兩名有老花的長者用手機掃碼點餐，因看不清楚圖片而花了很久才完成，認為這不一定是不願意學，而是身體退化讓原本簡單的操作變得吃力。

不過，也有另一派網友認為，自助點餐機操作並不困難，且多半有圖片輔助，部分長輩可能只是習慣由店員代為處理，「如果不願意學，選擇離開也很正常」。也有人注意到阿伯能說出「POS」一詞，推測他未必完全不懂數位設備，可能只是無法接受店家的點餐方式或服務模式。

從自助點餐機到手機掃碼點餐，餐飲業數位化雖然節省人力，卻也讓不少長輩直呼吃不消。本站曾報導，臉書粉專「火姐的築夢旅程」版主表示，自己只要遇到線上點餐就很頭痛，不僅可能碰到網路不順、字太小看不清楚，甚至有人連跑3家餐廳都得用手機點餐，最後乾脆到超商買飯糰。

不少網友也認為，掃碼點餐對長輩並不友善，有些人不熟悉智慧型手機，甚至看到自助點餐機就選擇離開。也有人質疑，店家透過線上點餐節省人力成本，消費者卻得自行操作，部分餐廳還照樣收取服務費，讓人不解「服務費到底收的是什麼」。

不過，也有另一派網友認為，科技進步是趨勢，餐飲業為降低人力成本導入數位點餐可以理解，只要多操作幾次就能逐漸上手。但也有年輕網友坦言，自己同樣不喜歡掃碼點餐，仍偏好直接看紙本菜單、由店員協助點餐。