暴雨下到懷疑人生！高雄「這家電」罕見大缺貨 在地人崩潰：活了40年第一次買

向來陽光普照的高雄近期因連續降雨不斷，濕度破表，甚至罕見掀起一波「除濕機搶購潮」。在地粉專驚呼「有生之年第一次看到高雄除濕機賣到缺貨」，貼文曝光後，不少生活了四、五十年的在地老高雄人坦言，受不了室內潮濕與衣服曬不乾的折磨，人生首次下單添購除濕機；賣場與電商平台甚至傳出小型機種供不應求，讓網友苦笑自嘲「港都快要直接變雨都」。

美食粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文指出，近日高雄賣場與網路通路的除濕機銷售速度驚人，貨架空蕩蕩的畫面讓她感到不可思議。許多長年定居高雄的民眾直呼「在高雄出生活到42歲，第一次被逼到下單買除濕機」、「生在高雄41年第一台除濕機今天剛送到」、「長年都是買冷氣，這下南部終於有比冷氣賣更好的家電了」。

網友紛紛回報慘況「下雨下到家裡木衣櫥跟衣服全發霉」、「連鞋子都長出黴菌，甚至家裡的貓也感染黴菌」、「每天開機水箱都倒好幾桶，衣服只能移到室內靠除濕機吹乾」。雖然部分民眾認為「開冷氣也能除濕何必多買」，但許多過來人紛紛反駁，指出連續降雨時室溫本就偏低，冷氣除濕常讓室內過於寒冷且相對耗電；而專用除濕機具備乾衣模式且能有效維持濕度在60%上下，體感舒適度遠勝冷氣。

受到連日陰雨影響，不少民眾透露實體大賣場如好市多或電商平台的小型、熱門款除濕機紛紛售罄，甚至得排單等待數天至一周才能配送到府。部分搶到現貨的幸運兒笑稱「這時候買到簡直像中獎」；也有網友幽默調侃「依照莫非定律，會不會等機器送來的時候就剛好出大太陽了」，字裡行間滿是對陽光的渴望。

南部連日暴雨何時才停止？《聯合新聞網》報導指出，今、明2天受到沙德爾颱風環流影響，各地降雨機率比較高。不過，周五開始雨區會轉變偏向北台灣，南部地區雖然還是會有降雨，但雨勢有逐漸趨緩的狀況。甚至周日、下周一之後，水氣更少，降雨情形會更加趨緩。