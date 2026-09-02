你也被挖起來過？台式叫起床太生動 網盤點一票「台灣專屬魔性動詞」

日前有網友發文分享，突然發覺台灣人日常慣用的動詞極具畫面感，例如早晨要叫醒沉睡的家人或朋友時，多半不說「叫起床」，而是習慣脫口而出「把他挖起來」，彷彿對方像顆深埋在土裡的地瓜，讓原PO直呼「超可愛」。貼文曝光後迅速吸引超過16萬次瀏覽，網友更熱烈盤點出台灣人專屬的「魔性動詞」。

原PO在Threads上發文表示，日前與朋友閒聊早起原因時，順口回了一句「不知道，剛剛就被我媽挖起來了」，事後細想才發覺台灣人的語言習慣相當豐富生動。「挖起來」三個字既直覺又具備強烈畫面感，宛如把整個人從溫暖的被窩中連根拔起。原PO好奇詢問大家是否也有相同習慣，沒想到意外掀起廣大迴響。

許多網友對此深有同感，紛紛笑稱「因為賴床的人真的很像長在床裡，必須連根挖出」、「睡覺時整個人捲進棉被裡，確實要用挖的才找得到人」、「生為番薯國人，被叫起床用『挖』的超級合情合理」。

大批網友也接力分享更多生活裡常聽見、既生動又帶點戲劇張力的台式動詞：「把小孩『拎』回家」、「把報告『生』出來」、「順路把朋友『叼』回家」、「切鳳梨、西瓜都說用『殺』的」，以及微波加熱常說「『打』微波」、搭車感應說「『嗶』悠遊卡」，皆精準傳遞了動作的俐落感。