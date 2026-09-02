南韓2水果進入甜甜價！葡萄一大串40元 水蜜桃網友卻喊先別買

秋天是不少水果最香甜的季節，近期若正好安排到南韓旅遊，除了烤肉、炸雞之外，當地葡萄和水蜜桃的價格也相當誘人，甚至有旅遊粉專直呼「水果價格真的殺瘋了」。

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，近日經過韓國住家附近的水果攤時，發現葡萄和水蜜桃都開始進入價格較親民的時期。其中一大串葡萄售價只要2000韓元，換算約新台幣40多元，讓他忍不住直呼，看到這種價格真的很難不直接帶一串回家。

除了葡萄之外，水蜜桃價格同樣吸睛，一大籃約有7至8顆，售價僅1萬韓元（約新台幣230元）。粉專表示，每年到了這個季節，「就是水蜜桃控跟葡萄控最幸福的時候」，不僅價格漂亮，也正值品嘗當季水果的好時機。

粉專也提醒，近期如果有計畫到南韓旅遊，不妨把握機會逛逛當地傳統市場或水果攤，除了熱門的烤肉、炸雞等美食之外，當季葡萄與水蜜桃也相當值得嘗鮮，「真的很值得吃爆」。

貼文曝光後，不少網友也分享實際品嘗心得。有人大讚葡萄表現亮眼，「葡萄好吃」，也有人期待秋天到釜山大啖麝香葡萄，表示南韓價格比台灣便宜許多，過去曾在富平罐頭市場買到4串9900韓元，直呼「吃得好過癮」。

不過對於水蜜桃，網友評價則較為兩極。有人認為當地部分白桃口感偏硬，建議挑選較軟的水蜜桃，也有人直言「葡萄好吃，水蜜桃不好吃」；另有網友偏愛黃桃，認為果香更加濃郁。

南韓當地葡萄、水蜜桃價格親民，而台灣水果在南韓市場同樣很受歡迎，其中芒果更是不少韓國消費者喜愛的水果。「聯合報」曾報導，在農業部農糧署輔導下，雲林漢光農產企業與韓國CR商社簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，初期預計出口200噸台灣芒果及農產品至南韓。

韓國CR商社社長洪昌來表示，韓國人相當喜歡芒果，尤其台灣芒果讓他大讚「好吃到讓人想住在台灣」。加上南韓政府為穩定民生物價，針對部分進口水果實施階段性關稅優惠，台灣芒果關稅一度由30％降至5％，也提升在當地市場的價格競爭力。

農糧署表示，今年全台芒果產量約16萬公噸，目前已外銷約440噸，其中42％銷往南韓。業者指出，台灣芒果甜度高、果肉細緻且香氣濃郁，此次更由台灣農產企業直接對接南韓進口商與銷售通路，希望進一步擴大台灣農產品在南韓市場的能見度。