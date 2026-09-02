台積電分紅太狂！員工現「冒牌者症候群」 粉專曝錢景：年薪上看600萬

台積電分紅向來是科技業熱門話題，近期又有科技業社群指出，今年台積電分紅相當亮眼，甚至讓部分員工產生「冒牌者症候群」，忍不住懷疑，「我真的可以拿這麼多嗎？」相關說法曝光後，也再度掀起外界對科技業薪資與人才競爭的討論。

臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」發文表示，近期聽到不少關於台積電分紅的消息，得到的回應幾乎都是「真的很多」。粉專形容，這種感受並不是認為自己成為世界上最有錢的人，而是以個人的年資、工作經歷來看，突然可以領到這樣的金額，仍是相當新奇的體驗，甚至會出現類似「冒牌者症候群」的心情，懷疑自己是否真的值得拿到這麼多。

粉專進一步指出，以目前狀況來看，不少資深、職等32至33級的員工，未來兩、三年年薪有機會突破500萬至600萬元，甚至直言談論相關數字時「還要刻意報低一點」。不過，實際薪酬仍會受到職等、年資、考績、分紅及公司營運狀況等因素影響，並非所有員工都能領到相同金額。

粉專認為，台積電近年的營運表現，短期內仍有望支撐高額獎酬制度，而台積電持續拉高科技業薪資水準，也可能產生「薪資外溢」效果，迫使其他科技公司提高待遇留住人才。

相較部分外商科技公司，粉專認為，以數年前的招募門檻來看，台積電能夠進入並有機會領到高額分紅的人數相對更多，因此對整體科技業人才市場帶來的影響也更加明顯，「大家應該比較能體會『發現科技業真的給很多』的心情了」。

至於每當高薪話題出現，總有人質疑「考績最差的人能領多少」、「又不是每個人都有」，粉專則認為，與其把焦點放在他人究竟領了多少，不如把這類消息視為市場薪資正在上升的訊號，「自己知道市場在成長，正是大好談薪時機，也想辦法提高自己收入比較正向啦」。

本站曾報導，根據最新永續報告書揭露，去年台積電員工人均薪資福利費用達433萬元，相較2020年的253萬元，5年間增加180萬元。台灣廠區與采鈺的新進碩士工程師，平均整體薪酬也超過200萬元。

除了薪水、獎金與分紅，台積電還鼓勵員工一起當股東。公司提供15％購股補助，目前全球已有超過85％員工參與購股計畫。去年台積電全球員工超過9.1萬人，其中超過86％位於台灣，而全體員工離職率僅2.9％，也讓不少網友笑稱：「果然錢給得到位，什麼都好說」。

消息曝光後，PTT最多的還是滿滿羨慕聲，「唉，感覺選錯科」、「傳產表示我到底在幹嘛」、「一年賺人好幾年的薪水」，也有人認為高薪背後是高壓工作，「不是在公司，就是在前往公司的路上」、「那種環境不是每個人都可以」，直言台積電員工承受的壓力，本來就值得拿更高的薪水。