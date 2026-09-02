去湯布院就是下台中！日旅老手神比喻九州玩法 新手瞬間懂了

許多台灣人喜愛到日本旅遊，其中九州更是不少自由行旅客的熱門選擇。不過九州幅員廣大，景點之間移動往往比想像中更花時間。一名曾造訪九州超過10次的網友就提醒，安排行程時別想著一次把所有景點玩遍，否則「到最後累死的是自己」。他更以台灣各地距離比喻九州熱門景點的交通時間，讓不少網友直呼「超有感」。

一名網友在Threads發文分享，自己已到九州旅遊超過10次，若依照交通所需時間來比喻，「福岡如果是台北，高千穗就是台南、湯布院就是台中、太宰府和柳川就是新竹、糸島就是東北角」，更特別強調，「這些還都不是同一方向」。

原PO提醒，規畫九州行程時真的要注意移動距離，不要抱著一次全部玩完的想法，「到最後累死的是自己，然後景點都是沾醬油」，不僅旅途疲憊，也可能因為趕行程而無法好好遊覽。

貼文曝光後，不少網友大讚比喻相當傳神，「福岡到高千穗峽，比較像台北到武嶺，因為有高速公路加山路，但絕對值得」、「這個比喻抓得很準，高千穗峽來回真的要抓一整天，中間還沒算山路彎道容易暈車的時間」、「大分、別府是宜蘭，九州的面積和台灣差不多大」、「這個比喻很有感，新手排行程真的很容易低估九州移動距離」、「超好笑又傳神的說法」。

也有不少有過九州自由行經驗的網友深有同感，「高千穗峽我連去宮崎的時候都排不進去，看地圖它甚至離熊本還比較近」、「我認真講，行程太趕的話實在不建議去高千穗，遇到天氣不好你會嘔死」、「挑一個去就好了，我挑糸島，結果下雨，我哭」、「我就犯了這個錯誤，其實是福岡行軍團」。

不過，也有人認為只要安排足夠時間，仍能一次多跑幾個景點，「福岡跑點只要有三個人以上請直接包車，完全是不一樣的旅遊體驗」、「有人喜歡一直坐車也是隨他們啦」、「但我去一次玩完欸！如果怕累死就抓多天一點，我還飛釜山繼續玩，排個兩周絕對沒問題」。

除了行程別排得太滿，前往九州自由行時，住宿選擇也是控制預算的重要一環。本站曾報導，日籍作家下坂泰生分享，自己回福岡時較少住APA等全國連鎖飯店，反而偏愛九州在地常見的AZ飯店，主因是APA採動態定價，旺季與連假房價容易上漲，相較之下AZ飯店全年房價較固定，更方便事先規畫旅費。

下坂泰生指出，AZ飯店單人房約新台幣1100至1200元，通常包含早餐吃到飽，並設有大型免費停車場，部分據點甚至允許旅客將腳踏車帶進房內，對自駕或單車旅行族群相當方便。不過缺點是設備相對老舊、部分據點較偏遠，若主要仰賴大眾運輸，交通便利性可能不如市區連鎖飯店。

至於台灣旅客熟悉的東橫INN，過去也曾因「房間小卻天天客滿」掀起討論。網友認為，其優勢在於鄰近車站、附免費早餐且價格相對實惠，但也有人嫌空間有限、隔音普通，近年價格也不若以往親民。整體而言，不同飯店各有優缺點，仍得依自駕、大眾運輸等旅遊方式，以及預算需求選擇。