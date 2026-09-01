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搭飛機上廁所最佳時間曝光 空服員曝「2時段」避免排長龍

聯合新聞網／ 綜合報導
空服員與旅遊專家指出，搭長途班機想避開排隊，最好在第一輪供餐後或多數旅客入睡時上廁所，並避免接近降落前才前往。圖／AI生成
空服員與旅遊專家指出，搭長途班機想避開排隊，最好在第一輪供餐後或多數旅客入睡時上廁所，並避免接近降落前才前往。圖／AI生成

搭長途航班，什麼時候上廁所也有技巧。若剛好遇上用餐結束或降落前的人潮，可能得排隊等候，甚至因飛機準備下降、亮起安全帶指示燈而來不及使用。專家及空服員建議，掌握航程中的「空檔」，能避開機上洗手間尖峰時段。

第一輪餐飲服務結束後 避開人潮高峰

據「旅遊休閒」（Travel + Leisure）報導，一名任職於大型國際航空公司的空服員莎拉（Sarah B.）表示，機上如廁有兩個較理想的時間點，分別是「第一輪餐飲服務結束後」，以及「降落廣播前」。

她指出，旅客通常會在用餐後集中前往洗手間，但此時空服員也正在收拾餐車，部分旅客可能被餐車擋住，增加返回座位的難度。因此，第一輪餐飲服務及餐車收拾完成後，是較適合使用洗手間的時機。

長途航班的節奏通常是「供餐、休息空檔、第二輪供餐、下降」，其中，第一輪餐飲服務結束後，機艙燈光轉暗，多數旅客會開始看電影、休息或睡覺，走道相對安靜，正是使用洗手間的好時機。

別等到降落前 第二輪供餐後恐遇人龍

報導指出，飛機上第二輪餐飲服務通常約在降落前60至90分鐘進行，如果等到這個階段才前往洗手間，可能碰上長長人龍，甚至還沒輪到就已亮起降落期間安全指示燈，必須趕緊回座，無法使用洗手間。

另一名長途旅行顧問拉尼．奇瑪（Rani Cheema）則表示，她習慣在登機前盡可能使用洗手間，若提早登機，也會把握起飛前的機會。進入飛行階段後，她偏好的時間則是「大家開始睡覺之後」。

奇瑪表示，她也會觀察洗手間的位置，前方洗手間較容易被其他旅客視野所及，自己反而會選擇走到機艙後方，藉以避開人潮。

她也提醒，若發現機上的洗手間已變得較髒亂，可以禮貌地向空服員反映，通常都能獲得協助整理。

報導最後指出，一般客機平均約每60名旅客配置一間洗手間，因此掌握使用時機相當重要。整體而言，若想避開機上廁所人潮，最佳策略就是提早使用，或趁多數旅客入睡的時段前往。

空服員 廁所

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