洗牙只花5分鐘！他嘆「牙醫不幫忙檢查蛀牙」 兩派網友掀論戰

不少人洗牙時，若發現有蛀牙，醫師也會一併告知甚至安排後續治療。一名網友分享，近期到牙醫診所洗牙，等候約半小時後，進入診間僅被詢問有沒有牙齒不適，接著便直接開始洗牙，整個過程不到5分鐘就結束，讓他忍不住疑惑，難道現在洗牙不會順便檢查蛀牙？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT以「現在牙醫洗牙都不順便檢查蛀牙了嗎？」為題，指出自己小時候洗牙時，只要醫師發現有蛀牙，通常也會順便處理或告知，但近期去洗牙，當天等候約半小時才進入診間，醫師只簡單詢問牙齒是否有狀況，便開始進行清潔，前後不到5分鐘便完成。

這名網友坦言，離開診間後，櫃檯人員隨即詢問是否要預約下一次洗牙，卻沒有進一步告知牙齒是否有其他問題，讓他相當不解，若患者自己沒有發現蛀牙，難道只能等到牙齒出問題甚至蛀到很嚴重才就醫？加上現在牙醫診所數量不少，他也好奇部分診所是否更重視自費項目，而忽略基本檢查？

貼文一出後，不少網友都表示「我上次去的，連問有什麼問題都沒，跟他說洗牙，洗完就說OK了去櫃檯等」、「小時候都會，現在真的都隨便洗洗就可以」、「真的，現在都不補牙了」、「我也有這種感覺！醫院診所都是」、「我遇到的也是這樣」、「以前都看一次補全部，現在三顆蛀牙要分三次」、「現在年輕的牙醫真的令人搖頭，連最基本的牙結石都沒洗乾淨就給你打發走」。

不過，也有網友回應「那是你該換一家，而不是以偏概全」、「牙醫有好有壞，這種的千萬別再去」、「遇到心細的記得下次指定醫師，以前覺得沒差，自從遇到如同你說的5分鐘就懂」、「我去的診所洗牙時，會一併檢查是否蛀牙」、「有蛀牙一定會幫你預約下次看診吧，一直約到沒東西可看為止」。

牙齒若沒有好好清潔，就容易提高蛀牙的風險。本站曾報導，一名網友分享，自己從來沒有使用牙線，近期看牙醫時發現蛀牙很嚴重，必須要抽神經，治療費高達2、3萬元，讓他驚呼「大家真的要用牙線」。

對此，不少過來人都相當認同，紛紛表示「牙線超級重要，用牙線的時候都會覺得牙縫真的有夠髒」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」、「高二抽過神經一次，從此之後，再累也會弄完牙線再去睡覺」、「醫生都要求我用牙間刷刷牙」、「牙線清完還要用『齒間刷』清，這樣才會乾淨」、「第一次用牙線是牙醫幫我弄的，我一個震驚，黃黃的牙垢和中午吃剩的菜一大堆，好丟臉」、「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」。