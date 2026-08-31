民宿不提供備品因海拔高洗毛巾太難？ 網紅酸：以為喜馬拉雅山

國內旅遊的住宿品質與服務規格近期因毛巾再度引發討論！一名網友在Threads抱怨，台灣國旅條件多又不提供備品，甚至連基本的浴巾都沒有。該篇貼文隨即吸引該民宿老闆在下方留言回應，聲稱不提供浴巾是有苦衷的。面對老闆的解釋，百萬網紅Cheap於臉書發文提出質疑。

該名民宿老闆解釋，自家民宿位於海拔1100公尺的偏遠山區，無法以市區條件看待。由於浴巾處理困難，送到市區洗滌來回需耗時3小時，自己洗又相當麻煩且怕污漬洗不掉，若客人忘記帶浴巾可以現場購買。老闆表示若住得不滿意給一星評價他可以接受，但希望消費者不要在不理解山區經營限制胡亂謾罵。

對此，Cheap笑稱位於太麻里的山區講得像是喜馬拉雅山，難道客人入住前還要先雇雪巴人把浴巾背上去。Cheap更實際查證指出，該地點距離市區的連鎖洗衣店單程僅約35分鐘、15公里，質疑來回3小時的說法，且業者也可累積一定數量再集中送洗，無須每天專程往返。

Cheap進一步提問，若業者聲稱浴巾難處理且污漬洗不掉只能淘汰，那麼床單、被套與枕套又是如何清洗。直言織品折舊與淘汰屬於一般的營業耗損，並非海拔1100公尺才有的特有現象。對於業者一方面聲稱送洗困難不提供浴巾，另一方面卻又在現場販售浴巾的作法邏輯相當矛盾。

最後，Cheap更吐槽老闆的意思就是「洗浴巾太花錢，所以我們不提供；你忘記帶，我們再賣你」。Cheap認為業者只是將成本考量包裝成偏鄉限制。