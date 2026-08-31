聽新聞
0:00 / 0:00
民宿不提供備品因海拔高洗毛巾太難？ 網紅酸：以為喜馬拉雅山
國內旅遊的住宿品質與服務規格近期因毛巾再度引發討論！一名網友在Threads抱怨，台灣國旅條件多又不提供備品，甚至連基本的浴巾都沒有。該篇貼文隨即吸引該民宿老闆在下方留言回應，聲稱不提供浴巾是有苦衷的。面對老闆的解釋，百萬網紅Cheap於臉書發文提出質疑。
該名民宿老闆解釋，自家民宿位於海拔1100公尺的偏遠山區，無法以市區條件看待。由於浴巾處理困難，送到市區洗滌來回需耗時3小時，自己洗又相當麻煩且怕污漬洗不掉，若客人忘記帶浴巾可以現場購買。老闆表示若住得不滿意給一星評價他可以接受，但希望消費者不要在不理解山區經營限制胡亂謾罵。
對此，Cheap笑稱位於太麻里的山區講得像是喜馬拉雅山，難道客人入住前還要先雇雪巴人把浴巾背上去。Cheap更實際查證指出，該地點距離市區的連鎖洗衣店單程僅約35分鐘、15公里，質疑來回3小時的說法，且業者也可累積一定數量再集中送洗，無須每天專程往返。
Cheap進一步提問，若業者聲稱浴巾難處理且污漬洗不掉只能淘汰，那麼床單、被套與枕套又是如何清洗。直言織品折舊與淘汰屬於一般的營業耗損，並非海拔1100公尺才有的特有現象。對於業者一方面聲稱送洗困難不提供浴巾，另一方面卻又在現場販售浴巾的作法邏輯相當矛盾。
最後，Cheap更吐槽老闆的意思就是「洗浴巾太花錢，所以我們不提供；你忘記帶，我們再賣你」。Cheap認為業者只是將成本考量包裝成偏鄉限制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。