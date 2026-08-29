矯正署商城成隱藏美食寶庫！科長自嘲2月花8000元：越當越窮

法務部矯正署矯正機關自營商城販售各式食品與甜點，成為不少人的「隱藏版美食寶庫」。近日嘉義看守所一名科長分享，自己不知不覺在短短2個月內就花了8000多元購買矯正機關自營產品，忍不住自嘲「欸害，我是越當越窮的科長」。貼文曝光後，立刻引起網友好奇，留言區紛紛詢問有哪些好吃的，甚至有人笑喊「你不能因為自己花了8000，也害我們花8000」。

這名科長在社群平台「Threads」表示，不知不覺中，在兩個月花了8千多，買他們看守所的產品，看著自己的消費紀錄，讓他忍不住笑稱自己是「越當越窮的科長」。

貼文一出後，不少網友都表示「感覺農會出現強勁對手」、「你不能因為自己花了八千，也害我們花八千啊，冤冤相報何時了」、「往好處想，至少你不用付運費啦」、「剛剛點進去看，你們的產品看起來好吸引人喔」、「那個做布朗尼蛋糕和蛋捲的職人們，可以禁止他們出獄嗎？我怕吃不到」、「拜托科長！可以派人去學一下金門的燒餅嗎？本島買不到很困擾！」、「看守所最近真的很多東西好像很好買，布朗尼跟蛋捲」。

此外，許多網友在留言區詢問商品資訊，原PO也一一回覆，透露商城內有巧克力、檸檬蛋糕、布朗尼、蛋捲等品項，部分商品可透過矯正機關自營商城購買。不過，原PO也提醒，若商品頁面顯示「展示中」，通常代表近期訂單量太多，目前暫時無法開放下單，意外讓這座低調商城更加引起網友興趣。

此外，有網友分享，自己活到快30歲才知道，原來可以直接透過矯正署商城購買甜點。她提到，看到別人分享布朗尼、乳酪蛋糕、生巧克力等品項，所以產生了興趣，但不少商品經常顯示售罄，顯示人氣相當高。

對此，不少網友說明「監獄的食材都用很不錯的，因為不是以盈利為目的」、「不錯啊，關完還有一技之長」、「感覺適合送給外國人？算是一種人文與政策文化的展現吧，送禮的時候很有話聊」、「我吃過鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁片、貝果，都滿好吃的，鹹食也好吃」、「矯正署賣的都很好吃，之前修犯罪相關的課，教授都會推薦我們去買」。

也有老饕分享各地矯正機關的熱門品項，回應「我以前在雲二監，裡面的蛋捲跟蛋糕吐司滿不錯」、「之前台中監獄的買過雪花餅，好吃而且很便宜」、「我吃過台東的核桃派，超好吃」、「台南的也有，我吃過蛋捲跟吐司，只是每次都爆單，超難買到，他們用料很實在」。