普渡過的？他買雞腿便當驚見「紅紅一個洞」 店家認錯：退2個便當錢

昨(27)日是中元節，不少人準備供品進行中元普渡，不過食物在高溫下曝曬恐有食安疑慮，因此多數不會吃下肚。然而昨晚一名網友外出買便當，回家後發現雞腿上有疑似被香插過的痕跡，讓他忍不住懷疑「該不會是老闆普渡過的肉？」，貼文曝光後引發熱議。

該名網友在threads上分享，他外帶雞腿便當，回家打開卻看到雞腿上有紅紅的一個洞，由於昨天恰巧逢中元節，所以讓他懷疑「該不會是老闆普渡的吧」。他事後致電詢問店家，起初對方堅稱不是普渡肉，直到約3小時後再度回電，一名主管表示可能是「員工夾錯」，並提出退還2個便當的費用作為補償。

原po強調，自己發文並非為了退款，而是希望店家重視食安問題，因此沒有接受退款。原po也表示，真正讓他不滿的是店家處理方式，老闆第一時間並非沒看到訊息，而是將事件當作「一般客訴」處理，讓他越想越氣。

文章曝光，有人質疑若雞肉真的曾作為供品，在高溫下放置恐有食安疑慮，紛紛勸原po通報衛生局，「請保留當證據並通報衛生局，太離譜了吧」、「說真的拜拜晾在外面1、2個小時，甚至不知道沾了多少香灰」、「這真的是香插過的痕跡，一個孔，再加上那個熟悉的紅顏色」、「體質敏感的人，7月時吃拜過都很容易拉肚子」。

對此，營養師高敏敏就提醒拜拜民眾，香盡量固定在旁邊就好，別讓灰燼或色素掉進食物裡。有些人在拜拜時直接把香插在食物上，或旁邊的飯菜裡，其實隱藏食安風險。因為香在燃燒時會產生灰燼及煙霧，甚至釋放出微量的化學物質，若直接掉進食物裡，不只影響味道，長期下來也可能對身體造成負擔。

另外，高敏敏表示，因為普渡地點多半是在戶外舉行，以目前的天氣狀況來說，強烈的日曬加上高溫，只要10分鐘溫度升高，細菌就開始狂繁殖。建議若在戶外拜拜不要超過1小時，室內的話控制在2小時內結束，否則食物會容易臭酸掉。