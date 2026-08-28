搭機點特殊餐被問宗教！乘客批失禮 機組員曝嚴格流程：別造成困擾

不少人搭飛機時會預訂特殊餐點。一名網友發文，透露曾聽到機組員詢問點選猶太餐的乘客是否因宗教因素，卻被對方認為問題不禮貌，強調自己只是「吃好玩的」。對此，機組人員解釋，猶太餐對食物與餐具的潔淨度有嚴格規範，餐盒須保持密封，並依照相關流程在乘客面前開封，因此組員詢問並非刻意冒犯。

一名網友在Threads發文，表示之前搭飛機時偶然聽到機組人員與後面乘客的對話，乘客點了猶太餐，組員詢問他是否因為宗教因素點特殊餐，乘客當下表露不滿的情緒，稱自己是「點好玩」的，批評這樣詢問很沒禮貌。由於原PO本身沒吃過特殊餐，也好奇機組人員詢問乘客的用意何在？

此文一出，有位機組員解答，之所以詢問宗教是因為猶太教本身對餐具和食物的潔淨度有很嚴格的要求，比如餐盒必須在密封狀態下由乘客親自打開，同時也要跟乘客說餐點製作是經過猶太專業機構認證，才能讓他們放心。

該組員指出，虔誠的宗教信仰者很忌諱觸犯戒律，「就像食物過敏者吃了會過敏的食物一樣」，因此組員事先詢問是單純要確定流程，不是沒事找事；而他任職的公司也會把猶太餐和一般餐點分開加熱，避免乘客破戒。他也藉此宣導，特殊餐存在的意義在於提供給有需求的人，如果乘客訂了發現不喜歡，希望還是乖乖吃完或還給組員，避免造成空服人員的困擾。

另有從事過空廚的網友指出，點猶太餐千萬不要「點好玩」，因為正統猶太教義對食物的規定真的很多，一般機場的空廚沒有條件在地生產，因此猶太餐都是由專門的廠商生產，整份餐點冷凍存在倉庫再按需求派上機，製作成本很昂貴，所以除非真的是宗教因素，否則盡量不要為了嘗鮮而點。

除了特殊餐以外，飛機餐是否能再「多要一份」的話題也曾引起討論。有空服員現身透露，只要餐點有多就可以提供，「畢竟飛機上的食物落地都要丟掉，蠻浪費的」。