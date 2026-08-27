快訊

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

外送才到15分鐘「陌生號碼突傳訊」她沒回 隔天凌晨又收到1句話嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友叫完外送後，竟接連收到陌生號碼傳訊，讓她擔心個資是否遭外流。圖／AI生成
一名女網友叫完外送後，竟接連收到陌生號碼傳訊，讓她擔心個資是否遭外流。圖／AI生成

一名女網友在Dcard發文表示，日前叫外送，訂單正常送達，過程中也沒有察覺任何異狀，沒想到餐點送達約15分鐘後，竟收到陌生私人手機號碼傳訊詢問：「哈囉，請問你是訂外送的X小姐嗎？」

原PO透露，更讓她不安的是，自己明明沒回覆，隔了一天多後，對方竟又在凌晨傳來第二封簡訊，寫道：「如果是的話，那妳真的訂外送很糟糕；不是的話，我誤會囉。」由於對方知道她的姓氏，也知道她剛好叫過外送，加上第一封訊息與訂單完成僅相隔約15分鐘，因此讓她懷疑是否與當天的外送訂單有關。

原PO表示，目前已向平台客服反映，並保留簡訊及訂單紀錄，希望平台協助確認對方身分。她也想詢問其他使用者，是否曾在外送訂單結束後，被陌生私人手機號碼另外聯絡；現階段不打算公開外送員資料或完整電話號碼，也呼籲網友不要肉搜。

貼文曝光後，不少網友直呼「有夠可怕」、「不管什麼原因都很毛」，也有人指出，正常情況下平台聯絡可能會透過系統機制，猜測對方身分未必就是外送員，也可能是店家或其他取得電話的人，建議先交由平台查明，避免在身分尚未確認前下定論。

另有網友分享類似經歷，「我也有遇過，大概過了一個小時，覺得莫名其妙」、「我男友曾經被女外送員搜尋手機號碼，然後被加Line搭訕，超噁」。

外送 Dcard 外送員

延伸閱讀

出差被要求坐副駕！女以「有男友」拒絕 男同事1句話讓她不爽

帥同事天天送咖啡以為在追求！一聲「有空嗎？」讓她心動 真相曝光傻眼

「早知道你住這我就早點搬來」女鄰居一句話惹怒人妻 老公反應讓網友炸鍋

才認識1個月朋友就討萬元禮物讓她想絕交 網傻眼：連情侶都不會這樣

相關新聞

外送才到15分鐘「陌生號碼突傳訊」她沒回 隔天凌晨又收到1句話嚇壞

一名女網友在Dcard發文表示，日前叫外送，訂單正常送達，過程中也沒有察覺任何異狀，沒想到餐點送達約15分鐘後，竟收到陌生私人手機號碼傳訊詢問：「哈囉，請問你是訂外送的X小姐嗎？」

溫泉更衣室驚見手機鏡頭！年輕女當鏡子讓裸身畫面全入鏡 還回嗆：不用在意吧

根據日媒FORZA STYLE報導，因現在幾乎人人智慧型手機不離身，在某些公眾場合衍生出不少問題。危機管理專家平塚俊樹指出，在大眾浴場更衣室等隱密空間皆明文規定禁止使用手機，即使使用者毫無偷拍意圖，但在該場所拿出手機，甚至開啟鏡頭，仍會引起周圍民眾恐慌，極易演變成嚴重的法律糾紛。

帥同事天天送咖啡以為在追求！一聲「有空嗎？」讓她心動 真相曝光傻眼

一名女網友近日在Dcard分享職場經歷，透露自己曾一度以為外型亮眼的男同事正在追求她，沒想到相處一段時間後才驚覺，對方頻頻示好並非感情暗示，而是因為「很會用她的專長」。她自嘲原來不是被追，而是「被溫柔地當成免費勞工」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。