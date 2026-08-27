外送才到15分鐘「陌生號碼突傳訊」她沒回 隔天凌晨又收到1句話嚇壞

一名女網友在Dcard發文表示，日前叫外送，訂單正常送達，過程中也沒有察覺任何異狀，沒想到餐點送達約15分鐘後，竟收到陌生私人手機號碼傳訊詢問：「哈囉，請問你是訂外送的X小姐嗎？」

原PO透露，更讓她不安的是，自己明明沒回覆，隔了一天多後，對方竟又在凌晨傳來第二封簡訊，寫道：「如果是的話，那妳真的訂外送很糟糕；不是的話，我誤會囉。」由於對方知道她的姓氏，也知道她剛好叫過外送，加上第一封訊息與訂單完成僅相隔約15分鐘，因此讓她懷疑是否與當天的外送訂單有關。

原PO表示，目前已向平台客服反映，並保留簡訊及訂單紀錄，希望平台協助確認對方身分。她也想詢問其他使用者，是否曾在外送訂單結束後，被陌生私人手機號碼另外聯絡；現階段不打算公開外送員資料或完整電話號碼，也呼籲網友不要肉搜。

貼文曝光後，不少網友直呼「有夠可怕」、「不管什麼原因都很毛」，也有人指出，正常情況下平台聯絡可能會透過系統機制，猜測對方身分未必就是外送員，也可能是店家或其他取得電話的人，建議先交由平台查明，避免在身分尚未確認前下定論。

另有網友分享類似經歷，「我也有遇過，大概過了一個小時，覺得莫名其妙」、「我男友曾經被女外送員搜尋手機號碼，然後被加Line搭訕，超噁」。