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溫泉更衣室驚見手機鏡頭！年輕女當鏡子讓裸身畫面全入鏡 還回嗆：不用在意吧

聯合新聞網／ 綜合報導
在溫泉會館或錢湯的更衣室內禁止使用手機，以維護所有使用者隱私。 圖／Pakutaso
在溫泉會館或錢湯的更衣室內禁止使用手機，以維護所有使用者隱私。 圖／Pakutaso

根據日媒FORZA STYLE報導，因現在幾乎人人智慧型手機不離身，在某些公眾場合衍生出不少問題。危機管理專家平塚俊樹指出，在大眾浴場更衣室等隱密空間皆明文規定禁止使用手機，即使使用者毫無偷拍意圖，但在該場所拿出手機，甚至開啟鏡頭，仍會引起周圍民眾恐慌，極易演變成嚴重的法律糾紛。

日本一名38歲上班族女性日前在週末和家人至大眾溫泉會館泡湯，找到了置物櫃，正想享受難得的假日時光，進入女子更衣室準備更衣時，驚見身旁兩名20多歲女性正握著手機，其中一人甚至直接開啟前置鏡頭當作鏡子整理髮型。由於鏡頭視角過廣，後方其他女性赤身裸體更衣的畫面全在螢幕上看得一清二楚，讓她感到非常恐懼。

雖然對方看起來沒有惡意，但因擔心對方誤觸拍照或開啟社群直播，她鼓起勇氣上前溫和提醒：「這裡很多人在換衣服，脫下衣服的畫面都被拍進去了，可以請妳把手機收起來嗎？」不料對方竟一臉無所謂地反駁：「我又沒拍照，只是看看髮型有沒有亂而已，不用這麼在意吧！」完全無視入口處張貼的禁用手機告示。

所幸現場隨後有另一名看不下去的客人挺身而出厲聲斥責，該名年輕女性才自知理虧，默默將手機收進置物櫃。也有其他網友留言曾在泡溫泉時，看到2個女生把手機帶進場自拍，在通報現場管理人員後，才將手機收起來。專家再次呼籲，在溫泉或更衣室內，禁用手機是必須嚴格遵守的規則，切勿心想「只是把手機當鏡子照」或想自拍而違規，也可避免遭懷疑侵犯他人隱私甚至吃上官司的風險。

溫泉 手機 恐慌 全裸 日媒 日本 隱私

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