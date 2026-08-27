帥同事天天送咖啡以為在追求！一聲「有空嗎？」讓她心動 真相曝光傻眼

一名女網友近日在Dcard分享職場經歷，透露自己曾一度以為外型亮眼的男同事正在追求她，沒想到相處一段時間後才驚覺，對方頻頻示好並非感情暗示，而是因為「很會用她的專長」。她自嘲原來不是被追，而是「被溫柔地當成免費勞工」。

原PO表示，公司有一名比自己大幾歲的男同事H男，身高約185公分，外型乾淨、五官精緻，尤其聲音好聽，屬於很容易受到女性注意的類型。起初她對H男完全沒有非分之想，直到對方開始頻繁關心她，才讓她逐漸產生不同的想法。

她透露，自己每天早上都會到公司樓下便利商店買咖啡，某天開始，H男會順手幫她帶咖啡；中午也會詢問是否一起吃飯，看到她獨自加班時，還會過來陪她聊天，甚至連她過去隨口提過喜歡吃什麼都記得。

「我那時候真的很容易滿足，一杯咖啡就可以讓我開心一整天。」原PO坦言，當時只要H男多和她說幾句話，就會忍不住反覆猜測對方是不是對自己有意思，甚至連關係較好的同事都曾問她：「H男是不是在追妳？」

真正讓她誤會加深的一次，是H男某天下班前詢問她隔天有沒有空。原PO當時又驚又喜，以為對方可能要約她吃飯、逛街或看電影，甚至特別打扮一番赴約。

結果隔天才發現，H男所謂的「有事」，其實是有一份資料整理了一週仍無法完成，而且過幾天就要繳交，因此想請她幫忙整理。原PO當時甚至還替對方找理由，認為H男可能不好意思直接約她，所以才先請她幫忙工作。

沒想到，這樣的情況後來越來越頻繁。H男開始請她協助整理報表、撰寫文案，甚至連簡報排版都會請她「Final」。由於這些確實都是原PO擅長的工作，加上H男每次態度都相當客氣，讓她一度將這些互動解讀成「職場版的曖昧」。

直到某天，她意外發現H男其實並非只對自己如此，對其他女同事同樣會買咖啡、聊天，也會請別人幫忙工作。她這才意識到，自己之所以會把對方的每個舉動都當成曖昧訊號，可能只是因為自己本來就對他有好感。

而當H男再次拿著一堆工作來找她時，原PO終於「醒了」。她發現，自己會不斷被對方找上門，最大的原因可能是她真的「很好用」，包括會Excel、會做簡報、會寫文案，也會製作宣傳圖，更重要的是，她當時因為喜歡對方，只要對方稍微對自己好一點，就會主動把工作接下來。

原PO回頭檢視過去，發現自己甚至曾替H男加班完成工作，忍不住自嘲：「我根本不是被追，我是被溫柔地當成免費勞工。」更讓她哭笑不得的是，她將整段經歷告訴朋友後，朋友沒有安慰她，反而只問了一句：「所以妳現在還喜歡H男嗎？」

原PO想了一下，坦言「好像還是有一點」，畢竟對方真的很好看。不過經過這次經歷，她也終於學到教訓，現在H男再拿工作來找她時，她第一個反應就是先問：「這個是你的工作，還是我的？」

她最後笑稱，自己已經不想再當那個「被帥哥用幾句關心就騙去加班的白癡」，也提醒自己，職場上的關心與協助未必代表感情上的好感，尤其當對方頻繁請自己處理原本屬於他的工作時，更應該分清楚「曖昧」與「工作」之間的界線。

網友對此笑稱：「如果你是男的，同事是美女，大家都搶著要做」，還有人直言「好看真的可以當飯吃」，認為帥哥、美女在職場確實容易獲得額外待遇。不少網友則將性別對調討論，認為這種情況其實就像「正妹養的工具人」，有網友甚至笑虧：「原來也會有女工具人啊！」