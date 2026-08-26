出差被要求坐副駕！女以「有男友」拒絕 男同事1句話讓她不爽

職場上與同事共乘公務車時，座位安排有時也可能引發尷尬。一名女網友分享，因工作經常與男同事出差，對方希望她坐副駕幫忙看導航，但她因已有男友，認為坐其他男性的副駕不太合適，因此婉拒，沒想到男同事卻表示「這是基本乘車禮儀」，讓她相當困惑。

一名女網友在Dcard「閒聊板」以「同事要我坐副駕，這算乘車禮儀嗎？」為題發文表示，最近因公司大型專案，每周都需要搭公務車出差。由於她不會開車，通常由一名男同事負責駕駛，另有其他單位1-2名較不熟的同事同行。

原PO表示，自己平時習慣坐在駕駛座後方，原因是她不喜歡男友開車時讓其他女生坐副駕，因此也認為自己不該坐其他男性的副駕駛座。

不過，上周男同事請她盡量坐前座，因為公務車較舊、沒有中控螢幕，希望有人能在旁協助看導航。原PO則回應，自己已有男友，不方便坐副駕回絕，但可以在後座幫忙。

男同事雖然答應，卻表示坐副駕是「基本的乘車禮儀」，表情也顯得有些尷尬，讓原PO感到不太開心。她因此詢問網友，這真的是乘車禮儀，還是對方只是想找理由讓她坐得比較近。

貼文曝光後，多數網友認為男同事的要求並無不妥，如果只有兩個人，「直接進後座就是沒禮貌，還幻想人家想跟你坐近一點有事嗎？」、「你們同單位，所以他請你幫忙很正常」、「那是公務車又不是私人車，是因公事出門又不是私事」，把私人感情考量放進來反而有點奇怪。

也有人指出，原PO以「有男友」作為拒絕理由，容易讓對方誤以為自己被懷疑別有用心，「你跟他解釋你有男友所以不方便，有種好像人家就對你有意思的奇怪感」、「我覺得他大概覺得被冒犯了，不管是有沒有男友的部分還是你把他當司機的部分」、「這種就是那種路人問路，會回說我有男友了的女生」。

另有網友整理常見的乘車禮儀指出，座位安排其實會依「誰開車」而不同。若是專職司機、計程車等情況，通常以後座為尊，副駕多由隨行人員或協助導航者乘坐；若是主管、朋友或同事親自開車，副駕則常被視為較合適的位置，可陪伴駕駛、協助導航，也避免讓開車者有被當成司機的感受。

本網站曾報導類似事件，一名網友過去擔任活動工作人員時，曾搭乘他人車輛前往指定地點，因上車後直接坐到後座，竟惹得駕駛不滿。他表示，當時只是覺得後座空間較大，加上自己不會開車，也無法協助駕駛，因此不解詢問：「給人載坐後座很不禮貌嗎？」

不少網友認為，若駕駛不是專職司機，乘客直接坐後座確實可能讓人有「被當司機」的感覺，一般會優先選擇副駕，其次是左後座、右後座；若乘客是上司或長官，座位順序則可能不同。也有人建議，若不確定駕駛是否在意，最好事前詢問。

不過，也有人認為，若彼此不熟，直接坐副駕同樣可能讓人感到尷尬，且駕駛即使介意也不必因此動怒，建議工作場合可視關係與情況調整，若擔心失禮，先詢問對方意見最保險。