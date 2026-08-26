劉偉民又惹議！曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變成英雄表演

婦產科醫師劉偉民日前因在社群平台大開女病患黃腔並揭露病患隱私，一度被輿論批評；有網友發現，劉偉民事後雖已明顯收斂，但近日又在一篇貼文中，揭露一名遠從台南北上就診的高齡病患隱私，再次被網友砲轟，質疑醫師強調其歲數及「從來沒有性經驗」等高度私密資訊，並以一種英雄式主義的語氣看待這次的醫療行為，是否逾越了醫師應有的職責與本分。

劉偉民24日在臉書發文表示，「本來想放棄她了」，指出一名過去從未有性經驗的高齡女性患者，因直腸膨出問題，導致手術難度相當高。他在術後還特別下樓探望她，並感謝患者從台南北上接受治療。文中，醫師還提到，患者家人表示她每天如廁多次仍覺得排不乾淨，因此長期不敢離開家門，就怕找不到廁所。

不過，貼文曝光後，有網友在Threads發文質疑，即使沒有直接公布患者姓名，仍可能因年齡、就醫狀況、居住地及病史等資訊，使患者身分具有被辨識的可能性，尤其「從來沒有性經驗」屬於高度私密的個人資訊，認為醫師在分享病例時應更加謹慎。

「你是不是學不會尊重？」網友質疑醫師是否理解患者隱私，認為即使要說明手術難度，也可以使用中性、專業且衛教的醫療用語，而非特別強調患者的性經驗為何。

該名網友進一步指出，「性經驗」屬於人類行為，陰道狹窄或萎縮則屬於生理狀態，手術難易與疾病本身應從生理及醫療因素來理解，不能將兩者直接畫上等號。她也認為，醫療分享應以衛教與疾病資訊為核心，而不是用高齡長輩的痛苦，換取醫師在網路上的聲量與讚聲。

該名網友接著批評，醫師用「本來想放棄她了」的字眼形容醫療時的心情，透露著滿滿的英雄主義姿態，用病患的痛苦來襯托自己大發慈悲的神醫光環，「是把看診變成一種表演？展現男性權威的場域？」認為醫術高超確實值得尊敬，但不代表可以放爛人品和醫德，更不代表醫師擁有剝削患者隱私、消費女性身體的特權 。

她在後續留言中表示，尊重女性應該從容易被忽略的細節開始，包括職場中的黃腔、評論身材或讓女性感到不舒服的言語，「這種言語上製造的不舒服，可以擴大到很多範圍」，呼籲大家應避免不必要的冒犯。