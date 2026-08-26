8年後才能動刀！曝中美洲醫院預約單 旅外台人：請大力愛台灣

一名旅居中美洲國家的台籍網友昨(25)日在Threads曝光一張哥斯大黎加某醫院的眼科手術預約單，令人傻眼的是，預約單上的手術日期竟然排到2034年，若從預約日2026年8月24日等到2034年5月19日，等待時間長達近8年，讓她忍不住感嘆：「請好好的大力的愛台灣！」

該文曝光後，引來逾2.6萬名網友按讚，有住在波蘭的台灣人表示，自己的婆婆手指頭骨折，也是預約到2030年這種「遙遠的日子」，原po親回「哈哈哈，握握手」，網友也祝福她手術順利。

有人笑道：「等排到，眼睛就瞎了」、「太誇張了吧，可以預約年輕醫師，10年後(編按：應為8年後)剛好變成主任」，也有網友建議原po，可在當地花錢走私人醫師管道就會很快，原po則告知：「有啊，(要付)3600美金(約新台幣11.5萬元)，問過了」，一語道出實際難處。

有網友詢問是否真的會等到2034年，原po表示要買機票回台灣，有網友笑說「飛回來都比他快欸」，她則回應「是不是！還可以吃臭豆腐和喝珍奶」、「我都氣笑了」。另一名網友則開玩笑地詢問：「那我是不是現在身體還沒問題，就要先預約好全部的手術？」

網友的留言在一片笑聲中，也讓不少台灣網友感受到不同國家之間醫療資源與就醫等待時間的差異，「原來台灣這麼棒」、「各位，你不可以生病了才愛台灣」、「謝謝台灣的醫護天使們」。