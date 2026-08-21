她朝聖鄭智善「甜蜜蜜」 2人消費3040元被酸吃很少：是我不夠努力

《黑白大廚：料理階級大戰》鄭智善主廚旗下人氣中華料理品牌「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店，8月16日起開始試營運，吸引不少粉絲朝聖。有網友分享用餐經驗，不僅餐點好吃、服務態度也很有水準，但沒想到結帳時卻被店員說「吃很少」，讓她瞬間敗壞好感。

該名網友在threads上分享，首次到訪甜蜜蜜餐廳，兩個人點了鍋包肉、麻辣奶油蝦、黑醋脆香豬、番茄湯麵、白飯及香蕉金絲捲等，共消費3040元，她表示餐點確實都蠻好吃的，桌邊服務也很有水準，但結帳時卻被店員說了一句「吃很少」，讓她瞬間感受只剩下兩顆星，傻眼直呼「我想我一定是不夠努力，看來要賺更多錢了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「台灣人的錢真的很好賺很好騙」、「這份量有點太少的感覺…覺得要這價錢應該份量多一點」、「這個定價蠻勇敢的」、「我知道會很貴，但沒想到這麼貴耶」、「台灣人吃東西習慣薄利多銷，應該期間限定的店而已，感覺時間到就收了吧」。

不少人認為定價太高，但也有人解釋，其實跟在南韓當地吃差不多價錢，「看了一下韓國菜單價格，番茄湯麵15K、鍋包肉28K、麻辣奶油蝦39K，基本上就是跟韓國賣差不多，或再低一點價格，好像也還合理，但店員沒事結帳講那一句真的沒必要，每個人的食量就都不一樣，點太多吃不完浪費不是更不好」。

原po也在留言處補充，「吃之前也看過菜單，我覺得價格不是問題，只是結帳那一句沒有必要說而已，但新餐廳還是可以原諒的，也有感受他們想改善的信念。

「甜蜜蜜 Tianmimi」海外首間分店台北店，除了韓國門市人氣料理，這次更特別為台灣市場打造限定菜色，其中「韓式炸醬麵」與「韓式炒碼麵（짬뽕）」更是韓國「甜蜜蜜」餐廳從未販售的料理，僅在台北店限定供應。