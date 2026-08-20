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才認識1個月朋友就討萬元禮物讓她想絕交 網傻眼：連情侶都不會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard分享，因遊戲結識的朋友常常向她「討禮物」。圖／AI生成
一名女網友在Dcard分享，因遊戲結識的朋友常常向她「討禮物」。圖／AI生成

一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和一名朋友因為喜歡玩同款遊戲而逐漸熟識。剛認識時，對方就曾炫耀自己會替現實朋友、網戀對象花錢，偶爾也會開口向她討東西，雖然總說「只是開玩笑」，但原PO本來就有送朋友禮物的習慣，因此一開始並未多想。

兩人認識約一個月時，原PO曾送對方價值數千元的禮物，還主動詢問想要什麼，沒想到朋友直接開口要價值超過1萬元的東西，讓她實在買不下手。近期原PO因準備實習、用錢的地方變多，沒有多餘預算送禮，朋友卻開始頻繁討東西，不時冒出「我也要這個，這個送我！謝謝」、「這是買給我的吧，謝謝妳」等話。

類似情況愈演愈烈，即使一群人正在討論遊戲攻略或工作，朋友也會突然打斷話題，大喊「欸我想要這個XXX，妳要送我對吧！謝謝妳！」讓場面相當尷尬。日前對方又在聊天群組討東西，原PO沒有回應，沒想到她竟把同一段話複製後再私訊一次，讓原PO徹底爆發，質問對方明明一開始說只是開玩笑，為何現在卻不分場合一直討東西，「很缺錢就去工作，不是躺在家裡問我要錢，我們非親非故欸拜託。」

更讓原PO傻眼的是，她已明確表示近期開銷較多，「到10月以前沒辦法送朋友禮物」，對方竟回：「算了，那妳給我買那個600的東西吧。」讓她忍不住崩潰，質問自己「到底是哪一步做錯」，現在朋友變乞丐，真的想絕交了。

貼文曝光後，網友幾乎一面倒勸她斷交，「有什麼好煩惱的，直接斷交啊」、「妳做錯的地方，是花錢以及買東西給她」、「剛認識一個月就送對方幾千塊的禮物，連情侶都不會這樣」，也有人吐槽：「妳的交友智商還在線嗎？這種奇行種，妳是怎麼搭上線還能維持的？」

另有過來人分享類似經歷，表示朋友的朋友每次聚餐都會主動收錢去結帳，卻拿找回來的零錢支付自己的餐費，再稱「下次會還」，讓他碰過一次後就直接斷交。

朋友 情侶

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