女友買房要求婚後付房租！他心裡過不去 網熱議：反而有保障

不少人婚後會選擇買房、搬出去住，不與父母同住，除了能減少長輩介入生活，也能享受兩人世界。一名網友表示，他與女友決定結婚後搬出去住，但因目前仍在繳與父母同住的房子貸款，若要再負擔第二間房的頭期款，經濟壓力不小。女友則提議，由女方家幫忙出頭期款，之後房貸也由女友負擔，他只要「付房租」即可，不過這樣的說法卻讓他心裡有些不是滋味，因此上網詢問其他網友看法。

一名網友在Dcard感情版以「女友買房要求付房租」為題發文表示，他名下已有一間房，目前與父母三人同住，由於房子是近10年內購入，至今仍在繳房貸。若再拿現有存款支付第二間房的頭期款，資金會相當吃緊，加上第二間房貸可貸成數較低，因此他與女友討論婚後搬出去住時，女友表示可以由家人協助支付頭期款，後續房貸則由她自行負擔，房子也登記在她名下，而他「只要付租金就可以」。不過這句話卻讓原PO聽了有些不舒服。

原PO表示，若是兩人一起負擔房貸或生活開銷，他都可以接受，但若是以「房租」名義向他收錢，「聽起來就很怪」。即使女友提出要他一起繳房貸，他也願意討論，因此好奇詢問網友，面對這種情況「是怎麼克服心理障礙的？」

貼文曝光後，有網友認為，以「房租」名義付款反而比較清楚，也能保障雙方權益，「說是租金才正常，如果她要你繳房貸，那反而有問題，房子又沒你的名字，繳什麼房貸」、「你們簽租房契約對你有保障，哪天吵架了她也不能直接趕你走」。

也有人表示，「雖然很多男女朋友不會跟對方收租金，但你女朋友要收租金也沒有不合理。如果已經決定要結婚，你可以跟對方提一起付貸款也寫你的名字」、「就當作單純的使用費，不喜歡就討論換個說法，但如果她用房東身分壓你，那你要確認房客的權益」。

不過，也有部分網友認為，既然都已經準備結婚，還向另一半收房租確實有些奇怪，「我自己也有房，如果男生要住，我不會請他負擔任何費用，所以我覺得女友很奇怪」、「我自己的房子，不會跟伴侶收租金或房貸」。

還有人半開玩笑表示，「那可以申請租屋補助嗎？可以的話就付沒關係，記得東西壞了，她要負責修繕」、「還是要看租金多少，如果是我跟另一半，可能只會收管理費、水電費」。

另有網友認為，可以理解女方及其家人的考量，畢竟房屋若只登記在一人名下，未來若發生爭議，財產關係會相對單純，「你覺得難受也正常，要不然就是既然他們要買房，那你可以提看看共同登記，一起繳房貸」，如果女方家不同意共同持有，那你也可以考慮自己買一間，彼此各自負擔房貸，再討論婚後要住在哪裡。

本站過去也曾報導類似案例。一名女網友表示，男友在婚前已買房，兩人有結婚打算，但因房屋屬男友婚前財產、未共同登記，男友認為她婚後搬進去住，應依市場租金負擔部分費用，最後以市價約2萬元打7折、再扣除雙方分攤後，要求她每月支付7000元房租，令原PO質疑，「是把我當房客嗎？」

原PO表示，婚後除了每月約3萬元生活費，未來若有小孩還可能增加2至3萬元支出，因此認為既然房子只登記在男友名下，她可以不主張產權，但也不應另外支付租金，其餘生活開銷再採AA制。不過男友則認為，以7000元租金就能住進較大的房子已相當划算，雙方也因此發生爭執。

事件曝光後，多數網友認為男方將夫妻生活計算得過於清楚，甚至勸原PO重新考慮婚事；也有人建議，若要負擔房貸或房租，可進一步討論是否依出資比例取得部分產權，或乾脆由兩人另外租屋、共同存錢買房。從兩起案例來看，爭議焦點都不只是「該不該付錢」，而是婚後住房支出、房屋產權與伴侶關係之間，雙方如何找到都能接受的分擔方式。