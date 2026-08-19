吃兒子剩飯被當「生活有難」？南韓姨母霸氣加菜 他苦笑：是在減肥

定居南韓的知名網紅「不奇而遇 Steven Sia」日前在臉書透露，自己帶著兒子到首爾一家餐廳用餐時，因配合減肥計畫與兒子的食量，兩人只點了一份咖哩豬排共食。未料當他準備接收兒子吃剩的飯菜時，店員阿姨竟然誤以為他生活困頓，霸氣端上一整份全新餐點並暖心打氣，讓他感動之餘也忍不住苦笑：「阿姨真的誤會大了！」

「不奇而遇 Steven Sia」在發文表示，因兒子近期晚餐頻繁指定要吃咖哩豬排，兩人接連數日前往同一家餐廳報到，吃到連店員阿姨都認得他們。由於兒子年紀小食量有限、無法獨自吃完一份，加上自己近期正嚴格執行飲食控制，為了避免浪費食材同時控制熱量，他每次都只點一份餐點，先由兒子享用，自己再將剩餘的半份吃完，自認是兩全其美的減肥妙計。

沒想到日前用餐時，當他一如往常接手兒子吃剩的半盤餐點，店員阿姨疑似覺得畫面過於寒酸可憐，竟突然快步走來，直接在他面前放上一份熱騰騰的全新完整咖哩豬排，並語重心長地叮嚀：「帶孩子辛苦了！要多吃一點，吃飽了才有力氣繼續帶小孩。」

面對阿姨突如其來的暖舉，原PO既感動又尷尬，內心忍不住吶喊「我真的只是在減肥，不是家裡出事了啦！」原本預計只吃半份的晚餐，最終又多出了一份半的高熱量，讓他苦惱之後是否該向店家坦白、還是該暫時換店用餐。

貼文曝光後，有網友回憶求學時到自助餐只點滷豆腐拌醬汁配飯，老闆娘默默在白飯底層偷偷塞滿配菜，至今仍感念在心。也有多寶家長分享，曾帶三名年幼孩子去便當店只看著孩子吃，店家見狀隨即以「準備打烊收店」為由，主動送上一整盒便當請客。讓不少人留言笑稱「韓國大媽真的很有愛」、「即便有一千次美麗的誤會，只要有一次能真正幫到困境中的人就值得了」。