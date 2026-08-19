女友偷瞄日料帥老闆怒給2星！時隔1年多神反轉 男客改評：分手了會再去

台南一家生魚片日料店老闆過去曾收到一則離奇的「2星評論」，男顧客抱怨女友用餐時全程猛盯老闆、回家後還狂誇老闆帥，讓他醋意大發氣得怒給低星並揚言「下次不再來」。未料時隔一年多，該名男客竟然再度編輯評論，直呼「分手了，會回訪」，超展開的神反轉吸引超過60萬人圍觀朝聖。

台南生魚片專賣店「穆木」的老闆日前在Threads上分享這段奇遇。回顧最初的Google評價，一名男顧客寫道，女友在社群看到店家後吵著要吃，特地帶她前往用餐，沒想到女友吃飯時眼睛狂盯著老闆看，回家更不斷稱讚老闆很帥，讓他心裡極不是滋味，憤而在Google地圖上給了2顆星，並狠心打下「下次不會再來了」。

本以為事件早已落幕，沒想到事隔一年多，老闆再度滑到該名顧客的評論更新。只見對方在原本的評論下方畫了一條分隔線，簡短寫下最新近況：「時隔一年多，滑到老闆Threads上的發文來更新，分手了，謝謝老闆，我會回訪。」

老闆見狀也幽默轉發截圖笑問「我應該恭喜嗎？」，貼文曝光後不少網友大讚「這位兄弟非常有原則，一碼歸一碼」、「認清是前女友的問題，而不是生魚片的問題」、「雖然回訪，但依然維持2顆星太有個性了」。

許多人更歪樓起鬨「結果新目標是老闆」、「為了報復前女友跟老闆談一場戀愛」、「看來是時候把星星補到五星了」、「期待下次帶新女友去吃」。