月入58K想離職？她焦慮曬每月開銷清單 網見2痛點：難怪存得慢

面對生活物價與未來職涯轉折，不少上班族即便有穩定收入，依然難逃財務焦慮。日前一名網友在Dcard發文，公開自己「月薪5萬8000元」的詳細收支帳目與資產清單，透露自己預計在明年初離職，但面對房貸、投資與各項固定開銷，讓她深感存錢困難、焦慮不已。貼文曝光後，不少網友精算分析，其開銷結構中「孝親費」與「每月固定貸款」占比過高，正是導致可支配現金緊繃的主因。

原PO在發文中詳細列出每月的收支明細，在5萬8000元的月薪下，各項固定與生活支出包括：

固定家庭與信貸支出：每月固定給予1萬元孝親費（即使無收入亦照常支付），另有每月1萬3563元的貸款（尚餘26期）。 理財儲蓄與通訊費：股票定期定額8000元、美金定存5000元（預計存至明年6月），以及999元的電信月租費。 日常浮動開銷：包含自身生活費、通勤交通、聚餐以及替家人叫外送等雜支，每月約花費1萬5000至2萬元。

在資產累積方面，原PO目前擁有現金存款45萬元、股票市值約29萬元，以及折合台幣約31萬元的美金資產，總資產已突破百萬元。然而，由於平日缺乏記帳習慣，加上計畫於明年初離職，眼見每月薪水扣除支出後所剩無幾，讓她忍不住崩潰求助：「到底要怎麼存錢？」

貼文曝光後，不少具備理財背景的網友替原PO精算指出，光是股票定期定額加上美金定存，每月的實質儲蓄率就超過22%，整體資產累積速度其實優於同齡平均。

不過，也有許多人點出其現金流吃緊的關鍵原因，包含：每月孝親費1萬元已佔薪資近兩成，若再加上幫家人叫外送的餐費負擔，對即將面臨無收入空窗期的上班族而言是一大壓力，建議在離職期間應與家人重新協商暫停或調降。此外，尚餘26期的貸款每月吃掉逾1.3萬元，待清償後每月儲蓄率即可跳升至45%以上，屆時現金流壓力便能大幅舒緩。

網友建議，可將999元高資費電信合約降轉，並減少叫外送與高單價聚餐頻率，即可在短時間內擠出更多緊急預備金。