對比太殘酷！台日小學營養午餐菜色照瘋傳 日網崩潰：比大人吃的還豪華

有網友日前分享了一組「日本大阪市學校給食」與「台灣小學校園午餐」的實拍照片，畫面中日本午餐份量精簡，台灣午餐則呈現雙主菜搭配豐富配菜、附有草莓與水果，兩者強烈反差讓大批日本網友稱羨，直呼「比上班族的午餐還豐盛」，甚至感嘆對比實在太過殘酷。

一名網友在Threads上發文，分享大阪學校的午餐僅有簡單的主食配上一小盤菜餚與一瓶牛奶，視覺上顯得相當單薄；反觀台灣學校的餐盤內，不僅菜色裝得滿滿當當，更有肉類、蔬菜、滷蛋以及當季水果草莓。

許多日本網友見狀紛紛留言自嘲與抱怨，質疑公立學校推行營養午餐無償化後，因物價與預算限制反而壓縮了食材豐富度，直言「這份量發育期的小孩根本吃不飽」、「難怪日本女生從小就這麼瘦」、「台灣的給食看起來充滿愛心，日本的簡直太寒酸」。甚至有家長指出，孩子轉學到日本後常抱怨午餐吃不飽，還得靠福利社麵包充飢。

貼文同樣在台灣社群掀起熱議，不少人對於菜盤中出現草莓感到不可思議，紛紛笑稱「這一定是樣品擺拍」、「我以前求學時只有螢光咖哩配三色豆」。不過，隨即有現職國小教師與家長出面平反，指出現在台灣校園午餐水準大幅提升，草莓季期間部分學校確實會限量供應，芒果、荔枝等當季水果也相當常見。

此外，也有內行網友補充，台灣教育部與各縣市政府早已建置「校園食材登錄平臺」，家長隨時能上網查詢每日菜色與供應鏈來源，由專業營養師把關熱量與營養素，菜色多樣性確實逐年進步。

針對兩地營養午餐的份量差異，也有旅居台日的家長理性分析，日本小學生通常下午兩點左右即放學返家，午餐定位偏向適量充飢，放學後多有家庭點心或提早吃晚餐；而台灣學童在校時間長，下午尚有打掃、體育課及課後輔導，中午必須攝取充足熱量以應付全天活動。