台灣護照持有率是日本3倍！她嘆國人難擋特價機票：出國已是日常

不少台灣人早已把出國旅遊當成生活的一部分，只要看到機票特價，就可能毫不猶豫立刻下訂。財經網紅「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」在臉書分享各國護照持有率，起因是她注意到日本政府近來積極鼓勵民眾申辦護照，進一步查詢後才發現，日本有效護照持有率僅約18.5%，換算下來大約每5名日本人中，只有1人持有有效護照，與台灣、韓國等鄰近國家相比差距相當明顯。

她整理資料指出，截至2025年底，日本有效護照約有2,282萬本，以約1.23億人口估算，持有率約18.5%。相較之下，挪威約81%、瑞士約78%、加拿大約67%、韓國約60.2%，台灣則約59.8%，澳洲也超過56%。其中台灣有效護照約1,400萬本，以約2,340萬人口換算，相當於每10名台灣人中，約有6人手上的護照仍在有效期限內。

「碎念女子萬萬歲」表示，看到台灣的數字後反而覺得相當合理，畢竟出國旅遊對不少台灣人而言早已成為生活日常，連假還沒到就先訂機票，看到日本機票特價時，第一個念頭往往不是「要不要去」，而是「我還有幾天假可以請」，護照剩半年效期還會開始緊張。

值得注意的是，韓國的護照持有率與台灣相當接近。她引述資料指出，韓國截至2024年底約有3,121萬本有效普通護照，換算人口後持有率同樣約為六成。反觀日本僅18.5%，放在台灣與韓國之間比較，差距格外明顯。

她也進一步整理其他人口大國數據，中國護照持有率約11.4%，印度則約6.4%。她認為，這也說明一個國家的出境旅客人數多，不代表護照持有率一定高，由於各國人口規模差異極大，只看出境人次很容易產生錯覺。

看完各國數字後，她最有感的仍是台灣，直言台灣人似乎早已把出國當成生活的一部分，週末飛日本、韓國吃美食，三天連假就開始盤算要去哪裡，這些對許多人來說都很日常。但把各國數據擺在一起比較後，才會發現「手上有一本有效護照」這件事，在不同國家之間其實存在相當大的差異。

她也笑稱，日本護照持有率只有18.5%，「難怪日本政府最近這麼努力叫大家去辦護照了」。

不過她也提醒，各國護照統計制度、有效護照的定義及統計年度並不完全相同，此次整理主要採2024年以後資料，並以官方統計為優先，部分國家則採代表性調查，因此較適合作為觀察各國差異的參考，並非同一基準日下的全球護照持有率完整排名。

《聯合報》日前報導，CNN公布20周年報告指出，根據7月報告，台灣護照可免簽或落地簽前往134個目的地，排名全球第34，與6月持平，但目的地數由135個減至134個。

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