陳幸妤格子洋裝爆紅！服飾店蹭熱度擺一排 韓國品牌「不平價」

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日因婚變受到社會關注，而她近期接受媒體採訪時所穿的一件格子洋裝，也意外成為網友討論焦點。這套低調又帶有英倫風格的洋裝受到不少網友喜愛，甚至有人循著款式尋找品牌，卻意外掀起一場「認錯品牌」的小插曲。

有網友在Threads分享照片，她經過台灣服飾品牌OLIVO的門市時，發現門口擺放了一排「陳幸妤洋裝」，打趣道「也太跟上時事了吧」。

不過，很快就有眼尖網友指出，陳幸妤當天穿著的格子洋裝並非該品牌，「陳不是穿這家的」、「根本長得不一樣」，也有人表示自己曾注意到陳幸妤穿著的款式，讓原本的「猜品牌」話題逐漸有了答案。

從網友提供的資訊來看，陳幸妤穿著的格子洋裝被認為是HAZZYS的格紋襯衫式連身裙，整體採襯衫領、格紋及腰間綁帶設計，風格簡約又帶有英倫學院感，也因此受到不少女性網友的喜愛。

HAZZYS為韓國LG集團旗下服飾品牌，主打英倫休閒風格，在韓國及亞洲市場都有一定知名度，台灣也有百貨專櫃。品牌的經典格紋及襯衫式洋裝設計，一直是受到消費者喜愛的單品。

陳幸妤這身穿搭讓不少網友稱讚「這件好看」、「好好看」、「完蛋，好想要一件」、「這件還買得到嗎？」，甚至有人笑稱，陳幸妤身上「終於出現我買得起的東西了」。

但也有網友表示HAZZYS並非平價品牌，依官網定價，類似款式的專櫃正品約落在新台幣7,000至9,000元左右，若遇到百貨檔期、品牌優惠或Outlet折扣，才可能有較優惠的價格。