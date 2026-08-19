快訊

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

延托甘苦／延托成常態幼師硬撐 人力缺一套輪班制度

聽新聞
0:00 / 0:00

陳幸妤格子洋裝爆紅！服飾店蹭熱度擺一排 韓國品牌「不平價」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤近日受訪時穿著的格子洋裝意外受到網友熱議。 聯合報系資料照
陳幸妤近日受訪時穿著的格子洋裝意外受到網友熱議。 聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日因婚變受到社會關注，而她近期接受媒體採訪時所穿的一件格子洋裝，也意外成為網友討論焦點。這套低調又帶有英倫風格的洋裝受到不少網友喜愛，甚至有人循著款式尋找品牌，卻意外掀起一場「認錯品牌」的小插曲。

有網友在Threads分享照片，她經過台灣服飾品牌OLIVO的門市時，發現門口擺放了一排「陳幸妤洋裝」，打趣道「也太跟上時事了吧」。

不過，很快就有眼尖網友指出，陳幸妤當天穿著的格子洋裝並非該品牌，「陳不是穿這家的」、「根本長得不一樣」，也有人表示自己曾注意到陳幸妤穿著的款式，讓原本的「猜品牌」話題逐漸有了答案。

從網友提供的資訊來看，陳幸妤穿著的格子洋裝被認為是HAZZYS的格紋襯衫式連身裙，整體採襯衫領、格紋及腰間綁帶設計，風格簡約又帶有英倫學院感，也因此受到不少女性網友的喜愛。

HAZZYS為韓國LG集團旗下服飾品牌，主打英倫休閒風格，在韓國及亞洲市場都有一定知名度，台灣也有百貨專櫃。品牌的經典格紋及襯衫式洋裝設計，一直是受到消費者喜愛的單品。

陳幸妤這身穿搭讓不少網友稱讚「這件好看」、「好好看」、「完蛋，好想要一件」、「這件還買得到嗎？」，甚至有人笑稱，陳幸妤身上「終於出現我買得起的東西了」。

但也有網友表示HAZZYS並非平價品牌，依官網定價，類似款式的專櫃正品約落在新台幣7,000至9,000元左右，若遇到百貨檔期、品牌優惠或Outlet折扣，才可能有較優惠的價格。

陳幸妤 洋裝 品牌 模特兒

延伸閱讀

影／昔被勸「再忍耐一下」！陳幸妤30歲就想離婚 陳水扁後悔讓女兒受苦

陳幸妤6千萬店面+2300萬教育基金拿不回？律師教戰「有機會追回近億元」

替陳幸妤抱不平！台南男自費號召開演「鍘美案」嗆聲：演到退房子

時間軸／閃婚成駙馬、台開案入獄到離婚風暴 趙建銘25年沉浮錄

相關新聞

陳幸妤格子洋裝爆紅！服飾店蹭熱度擺一排 韓國品牌「不平價」

前總統陳水扁之女陳幸妤近日因婚變受到社會關注，而近期接受媒體採訪時所穿的一件格子洋裝，也意外成為網友討論焦點。這套低調又帶有英倫風格的洋裝受到不少網友喜愛，甚至有人循著款式尋找品牌，卻意外掀起一場「認錯品牌」的小插曲。

1994 年台視八點檔「台灣水滸傳」挑戰白色恐怖禁忌 捧紅「白將軍」港星陳庭威

1994 年，台視八點檔「台灣水滸傳」以白色恐怖為題材，成功挑戰政治禁忌，並捧紅「白將軍」陳庭威，助力台視收視率飆升。該劇由陳美鳳、龍劭華等實力演員主演，改變了鄉土劇潮流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。