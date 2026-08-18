活到40歲才知道！微波蛤蜊濃湯瞬間炸裂 內行人揭原因：1成分導致

微波爐加熱湯品雖然方便，卻常因忽略食品特性而引發意外。一名女網友在Threads發文「活到快40歲才知道蛤蜊濃湯不能微波」，並附上兩張照片。畫面中她因將濃湯放入馬克杯直接加熱，結果整碗濃湯在微波爐內炸開，內部被潑濺得滿目瘡痍，震撼畫面引發網友熱烈討論。

有內行網友特別解釋，並非濃湯完全不能微波，而是濃湯通常含有牛奶、鮮奶油或麵粉勾芡，質地相當濃稠。加熱時內部的熱氣與水蒸氣極難散發，表面看似無異樣，但底部的湯早已過熱沸騰，一旦受到微小震動或熱氣上衝，就會瞬間大量噗出來。若馬克杯裝得太滿又以大火加熱過久，便會釀成炸裂慘劇。

該網友進一步提供正確加熱建議，首先微波濃湯不要設定太長時間，可以先微波1到2分鐘，拿出來攪拌均勻讓熱度分布後再繼續加熱；同時可以使用可微波的蓋子或蓋上一層餐巾紙防濺，切記不要使用太窄或裝得太滿的杯子，必須給濃湯多留一點空間「呼吸」。

貼文也釣出許多網友分享類似經驗，補充「我女兒前陣子也把碗炸了，也是進微波爐」、「補充一下，別以為水煮蛋有剖半就可以，一樣會爆」、「我前幾天才知道豆漿不能冷凍」、「我買三明治裡面有碎蛋拿去微波一樣爆」。