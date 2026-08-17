背包上的「豬鼻子」不是裝飾！創辦人揭真實用途 竟是超實用設計

以前高中生之間曾流行一款後背包，包包正面通常有一塊菱形皮革，中間還有兩道平行線，外型乍看就像一個「豬鼻子」，不少人一直以為那只是裝飾或品牌Logo。沒想到，這個看似不起眼的設計其實有專門用途，讓人感到意外。

有網友在Dcard發文指出，以前高中時有流行過一款後背包，正面上方會有一塊皮革很像豬鼻子，原本以為只是年輕人的配件或Logo，後來才發現這個設計叫做「lash tab」，專門用來穿繩固定物品，從登山到日常通勤都很常見。

據外媒《Insider》報導，lash tab是背包上相當常見、卻經常讓人摸不著頭緒的設計，使用方式就是將繩子穿過中間的孔洞，再把物品綁在背包上。當東西放不進包包，或是希望物品能隨手取得時，就能利用這個結構加以固定，從登山、健行到日常使用都派得上用場，甚至連運動鞋等物品也能利用這種方式攜帶。

這項設計的歷史則與早期戶外活動及登山裝備有關。Herschel共同創辦人Jamie Cormack曾表示，早期的lash tab原本就是用來固定冰斧，讓登山客能將裝備掛在背包外側；隨著戶外背包設計演進，現代款式也常搭配固定環、彈力繩等結構，延續類似的外掛功能。外媒指出，近年這項設計隨著Herschel經典背包受到歡迎，也變得更加普及。

至今，各家品牌對這種設計的稱呼不盡相同，不過原本具有實用功能的菱形皮革，已逐漸成為向經典登山背包致敬的象徵。像是JanSport、Herschel等品牌，在城市款背包中仍能看到類似設計，讓原本為了固定登山裝備而存在的結構，成了不少人熟悉的背包視覺元素。