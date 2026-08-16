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媽媽闖游泳池男更衣室找兒 他傻眼：若性別對調肯定上新聞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友近日到游泳池游泳，沒想到換衣服時，竟遇上一名媽媽直接走進男性更衣室找小孩，當時裡頭還有不少男生正在更衣，讓他相當傻眼。照片為示意圖。 圖／AI生成
一名男網友近日到游泳池游泳，沒想到換衣服時，竟遇上一名媽媽直接走進男性更衣室找小孩，當時裡頭還有不少男生正在更衣，讓他相當傻眼。照片為示意圖。 圖／AI生成

一名男網友近日到游泳池游泳，沒想到換衣服時，竟遇上一名媽媽直接走進男更衣室找小孩，當時裡頭還有不少男性正在更衣，突如其來的狀況讓現場人紛紛轉身閃避，也讓原PO相當錯愕，好奇「這是男更衣室的常態嗎？」

原PO在Dcard發文表示，前幾天到游泳池時，一名看起來30多歲的媽媽突然走進男性更衣室，似乎是為了尋找自己的孩子。然而當時更衣室內還有不少男生正在換衣服，因此女子一進門，很可能直接看見不少男性裸體。

他觀察，現場幾名年輕男性發現有女生進來後，立刻轉過身或趕緊遮掩，相較之下，一些年紀較長的男性似乎沒有太大反應。這名媽媽最後找到孩子後，很快便離開更衣室，整起插曲才告一段落。

不過，這段經歷也讓原PO相當疑惑，表示如果今天情況完全相反，是一名爸爸直接走進女性更衣室找女兒，恐怕引發的爭議會大得多，甚至直言「如果性別對調，大概就上新聞了吧」。

貼文曝光後，不少網友認為女子直接進入男更衣室相當不妥，紛紛表示，「根本不是常態，也不正常，除非是清潔人員，不然男更衣室絕對女賓止步」、「男性悲歌」、「性別對調，想想都很刺激，各種言論與酷刑隨之而來」、「太扯了吧，沒有男性大聲吼她變態、叫她離開男更衣室嗎？」

也有網友建議，女子若是為了找孩子，應該找現場的工作人員協助。另有人分享類似經驗，「以前暑假在我家附近的游泳池，都會有一群好像安親班的國小生過來游泳，有一、兩位年輕女老師帶隊。女老師常常直接進來男浴室催促男同學洗澡，重點是男同學幾乎都裸體。既然女老師都不介意了，那我也就順便一起裸體在她面前洗澡、換衣服。」

媽媽 Dcard 男性 性別

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