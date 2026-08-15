180元火鍋附「吃到飽自助吧」…他納悶到底怎賺錢？內行人曝關鍵

平價火鍋競爭激烈，不少業者靠自助吧吸引顧客上門。一名網友分享，六扇門的原味鍋一鍋只要180元，內用卻能享用豆花、涼麵、生菜沙拉、爆米花、飲料、豬油拌飯、麻婆豆腐及科學麵等自助餐點，讓他直呼「一鍋180真的賺得到錢嗎？」。貼文一出後，有不少網友點出，關鍵在食材成本、客流量及肉類海鮮等加點品項。

這名網友在社群平台「Threads」表示，真的很好奇六扇門怎麼賺錢？指出火鍋不像速食，顧客用餐時間較長、翻桌率未必高，加上店內還需要不少員工，人事、水電及店租等成本全都要負擔，一鍋180還提供一堆自助餐點，真的賺得到錢嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「食材成本很低，賣180但料都是很粗俗的食材，肉也是等級最低、最便宜的萬年冷凍肉」、「鍋的成本10年前大概30元，現在估計50元，而且台灣人很愛吃鍋，很快就回本了」、「我朋友加盟三媽臭臭鍋他說不到半年就回本了，利潤高以外，台灣人愛吃鍋的程度也超乎想像！」、「一個鍋食材成本大約50-60左右」、「火鍋料成本超低，一定賺錢的不用擔心啦，而且火鍋算極少數不用廚師的餐廳」。

此外，也有內行網友指出，關鍵在「加點品項」，回應「單點食材賺爛了，小蛤蜊市場價85～100塊1斤，店家單點價格60、80塊」、「只要願意加點肉類、海鮮，其他副餐給你吃到爽，客人感覺就爽」、「你少看了 『單點食材』，抓長補短」、「大量採購食材成本很低，加上客人一定會單點」。

本站曾報導，根據「104學習網」指出，曾有專家表示，火鍋店最賺錢的品項其實根本不是肉品。從毛利結構來看，蔬菜的毛利最低，僅有30%，消費者最在意的加點肉品毛利約40%，而加工火鍋料的毛利則達50%。最驚人的是「飲料與冰品」，毛利率高達60%至80%，通常消費者的「隨餐加點與副餐飲料」才是店家實質的利潤核心。