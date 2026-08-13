Wi-Fi密碼怎麼設才安全？「e04su3su:6」藏玄機 懂注音秒破解

不少人設定Wi-Fi密碼時，都會在「安全」與「好記」之間傷腦筋。近日一名網友在Threads分享朋友家的Wi-Fi密碼「e04su3su:6」，乍看像是一串毫無規律的英數字與符號，沒想到朋友只問了一句「你會注音嗎？」讓原PO瞬間破解密碼玄機，直呼「好猛」。

Wi-Fi密碼超長難記？一句「會注音嗎」秒懂

原PO表示，看到朋友家的Wi-Fi密碼是一長串「e04su3su:6」，忍不住問「那麼長你不會記不住嗎？」沒想到對方反問「你會注音嗎？」原PO回答「會啊」，朋友便說「那你已經背起來了」。原PO一開始仍摸不著頭緒，直到對照電腦鍵盤上的注音配置後，才恍然大悟。

原來這串看似亂碼的Wi-Fi密碼，是利用台灣常見的注音鍵盤配置，把中文詞句轉換成英數字與符號。貼文曝光後，不少網友看到「e04」開頭就已經猜到答案，紛紛留言「看到e04就知道了」、「台灣人的肌肉記憶」、「手感自動上線」、「台灣的摩斯密碼」、「這開頭就知道不簡單」。

老玩家連天堂密碼都用這招

留言區有網友分享自己使用注音鍵盤設定密碼的經驗，有人透露過去玩線上遊戲《天堂》時，就曾把中文句子轉成鍵盤英數字作為密碼，也有人分享其他類似的注音密碼，引發網友熱烈討論。其他人也表示，「只會倉頡的路過-倉頡原始人」、「打無蝦米的我，居然知道光看e04就知道了」、「這是大概20年前電腦剛普及的超級老梗了欸」。

Wi-Fi密碼怎麼設才安全？資安提醒「別只求好記」

這組「e04su3su:6」雖然讓網友笑稱「台灣人一看就懂」，但如果真的要設定Wi-Fi密碼，還是不能只考慮好不好記。資安專家建議，密碼長度及複雜度都相當重要，太過簡單的密碼可能增加遭破解的風險。

密碼應避免使用生日、電話等容易被猜到的個人資訊，建議密碼長度至少15個字元，並混合大小寫英文、數字及特殊符號，或交由密碼管理工具產生及管理；不同服務也不要使用同一組密碼，以免一處遭破解後造成其他帳號連鎖風險。

至於家中的Wi-Fi，也別忘了確認路由器的管理者密碼是否仍是預設值，未更改預設管理者密碼可能增加遭入侵的風險。