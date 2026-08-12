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鹽酥雞最好吃是哪時？網友爆共鳴點名「這30秒」：手忙腳亂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在感嘆「有人買鹽酥雞能忍到回家才吃嗎？」引發網路熱烈討論。示意圖／AI生成
一名網友在感嘆「有人買鹽酥雞能忍到回家才吃嗎？」引發網路熱烈討論。示意圖／AI生成

剛拿到的美味小吃總是讓人忍不住誘惑！一名網友在Threads感嘆「有人買鹽酥雞能忍到回家才吃嗎？」，短短一篇詢問瞬間引發網路熱烈討論。該貼文迅速吸引了4.8萬名網友按讚，並累積了多達2000多則留言。

其中有位網友回覆「鹹酥雞最好吃的時候，就是等紅燈的那30秒」，更是精準戳中大眾心聲，吸引大批網友共鳴「這時候我不介意紅燈有60秒」、「偏偏你買了，一路綠燈」、「好不容易插到百頁豆腐就綠燈」、「邊拿竹籤插鹹酥雞邊看紅綠燈，然後快綠燈的時候手忙腳亂把竹籤丟回去」、「還要配一根洋蔥或蒜頭，然後很燙」。

更有不少網友表示，從拿到手的瞬間就已經忍無可忍「怎麼可以不偷吃！如果搭電梯上樓一定要把鹹酥雞捧著在電梯繞，讓電梯充滿香味」、「住大樓的必須要在電梯裡面吃啊」、「能忍的都是有戒過毒的吧」、「不可能，拿到手就要先吃一塊，這是對美食的尊重」、「鹹酥雞不在店門口吃完 就不要吃了」、「拿到手我要先吃幾口解饞」、「有人真的忍得住嗎？拿到一定要先吃一個」。

還有網友炫耀「回家不用5分，當然要回家配飲料影片好好享受啊」、「還好以前家裡巷口就有賣鹹酥雞，買完直接吃30秒走到家」。

鹹酥雞 豆腐

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