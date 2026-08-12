文博會周邊被整批拿走！日插畫家發文求歸還 忍淚感謝台灣人送暖

2026台灣文博會8月1日起於台北南港展覽館1館登場，一般民眾入場時間至今(12)日下午6點為止，期間吸引大批民眾及文創愛好者紛紛前往朝聖，不過展覽期間卻接連傳出有參展攤商展示品疑似遭人拿走的情形。日本人氣插畫家柴尾（Shibao）在Instagram發文透露，自己的多項周邊商品遭「整批拿走」，難過之餘公開喊話，希望拿走商品的人能夠歸還；也有台灣攤商發文表示，近期陸續聽聞其他攤商展示品不見，如今自己的展示品也疑似短少。

以「星空町」與「星之海」世界觀創作聞名的日本插畫家柴尾，在台灣擁有不少粉絲。她日前透過Instagram限時及貼文向外界透露，展場有「好多周邊商品被整批拿走」，並表示自己「真的很難過」，強調並非想生氣，而是希望拿走商品的人能夠把東西還回來。

消息曝光後，不少粉絲留言安慰，也有人建議她報警、調查展場監視器。面對粉絲關心，柴尾後續再度發文說明，這是自己第一次遇到類似事情，當下「真的很慌張、也很不知所措」。

由於柴尾只會說日文，她坦言原本想向警方報案、提出報案紀錄，但因語言不通而感到相當困難，一度甚至考慮是否乾脆放棄。不過，她後來得知除了自己之外，也有其他人遇到類似狀況，而且已經有人報案，因此決定「試著去處理看看」。

柴尾也透露，活動期間有不少人主動向她送暖「有看到你的Instagram，你還好嗎？」讓她感受到台灣粉絲的關心，「聽到這些溫暖的話，我都差點忍不住掉眼淚。真的深深感受到大家的溫柔。」並提到展場工作人員後來也增加巡邏，還主動關心她的狀況，因此平安完成活動。

她最後表示，關於報案一事，將請教翻譯人員後嘗試辦理，也感謝所有留言及提供建議的民眾。

除了柴尾之外，另一名台灣文創攤商也在Threads分享類似遭遇。她發文表示，這幾天已看到「好多文博會的攤商在說展示品不見了」，也有攤商朋友提醒他們要提高警覺。

該攤商表示，由於文博會現場人潮眾多，攤商同時要顧攤和照顧小孩，因此與工作人員輪流注意展品；當發現展示品空了，就趕緊再補上一個。直到後來回家翻看照片，才發現原本放在攤位上的「兔兔超人」展示品，前一天離場時明明還坐在鞦韆上，隔天中午左右卻只剩下空蕩蕩的鞦韆。

攤商進一步回想，也發現相框燈似乎「默默少了幾個」。不過，由於沒有親眼看到商品如何消失，也沒有拍到相關過程，因此無法確定是否遭人拿走。