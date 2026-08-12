冰箱不是塞越滿越好！家電王曝冷藏、冷凍「最佳裝法」 省電又能減少食物浪費

普遍認為冰箱不宜塞得太滿，否則可能影響冷房效果，並增加耗電量。日本「家電王」中村剛指出，冷藏庫與冷凍庫雖然同樣用來保存食物，但想要省電、減少食物浪費，兩者的收納方式其實完全相反。

根據日本網站「trill」報導，中村剛表示，冷藏庫如果塞得太滿，會阻礙冷氣循環，導致冰箱必須消耗更多電力維持低溫。有數據顯示，將冷藏庫的食物量由塞滿減少至約一半，一年約可省下1360日圓（約新台幣275元）電費。不過，比起增加的電費，更容易造成荷包損失的其實是「食物浪費」。

他解釋，冰箱一旦塞得太滿，放在深處的食材容易被其他物品遮住，不但難以掌握保存期限，也可能直到過期、變質才被發現，最後只能丟掉。因此，冷藏庫建議維持在約7成滿，讓食材保持一目了然，也保留足夠空間讓冷氣循環，除了省電，也有助減少食物浪費。

至於冷凍庫，則完全相反。中村剛表示，冷凍庫反而建議盡量放滿，因為已經冷凍的食物本身就像「保冷劑」，彼此能互相維持低溫，使冷凍庫內溫度較不容易升高，也能降低壓縮機頻繁運轉的機會。

若冷凍庫裡的食物不多、仍有許多空間，也可以利用保冷劑，或將水裝入寶特瓶冷凍後填補空隙，幫助維持低溫。

若想讓冰箱使用得更省電，可以記住「冷藏7分滿、冷凍盡量滿」的原則。只要稍微調整食材的擺放方式，不僅有機會節省電費，也能更容易掌握庫存與保存期限，降低食物被放到過期、最後丟棄的機會。

利用冰箱低溫保存食物，並非全無風險，尤其是剩菜。本網站曾報導，有4 種剩菜風險高。美國國家環境衛生協會（NEHA）食品專家 梅莉莎．瓦卡羅（Melissa Vaccaro）提醒，剩菜並非放進冰箱就能久放，其中半熟肉類與海鮮、切好的生菜沙拉、白飯與義大利麵、大鍋濃湯與燉菜風險最高，建議都在48小時內吃完；其他已充分煮熟、妥善冷藏的熟食，也最好在2至3天內食用完畢。

半熟肉類與海鮮可能仍帶有沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌等病原菌，若要保存應盡快冷藏，並在1至2天內吃完，再次食用時中心溫度應充分加熱至約74°C。切好的生菜則因水分與養分增加，更容易滋生細菌，若已拌醬保存時間又更短，最好1至2天內吃完；一旦出現黏滑、異味或大量出水，就應丟棄。

白飯、炒飯、粿條及義大利麵等澱粉類也屬高風險剩食，若長時間放在室溫，可能孳生仙人掌桿菌，或在不當保存條件下產生米酵菌酸。吃不完應盡快分裝，並在2小時內冷藏或冷凍，不必等到完全冷卻，也不建議長時間放在電鍋中保溫。

至於雞湯、咖哩、肉醬及燉菜等大鍋料理，由於中央降溫速度較慢，容易長時間停留在細菌容易繁殖的溫度範圍。建議煮好後依每餐份量分裝至淺盒，必要時先隔冰水降溫，再放進冰箱，並避免整鍋反覆加熱、放涼後再冷藏。