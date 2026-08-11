高三女學生愛上男老師！師嘴上稱「把妳當妹妹」 最後竟交往快3年

一名女子近日在Dcard發文，分享自己與高中老師發展成戀人的經歷，開頭便直呼：「沒想到師生戀竟然發生在我身上……。」她表示，兩人至今已交往近3年，最初是在她高三時認識，當時男方正是她的老師。

原PO透露，兩人在校內原本維持正常師生關係，私下偶爾會透過Instagram聊天，內容多半是閒聊、分享生活。直到學測前夕，兩人從偶爾聊天變成天天聯絡，她也漸漸對男方產生依賴，「在學校只要有空就會跑去找他聊天，成為了辦公室的常客」。

她坦言，當時自己課業表現不算好、朋友也不多，幾名好友又忙著準備學測，因此「當時去學校的動力來源是他，不然我可能連學測都不考了」。原PO也提到，自己可能因為成長過程中缺乏父愛，性格上較缺愛，「只有釋出一點點的好意，我就會對那個人產生好感」。

原PO回憶，只要前一天聊天時提到想吃什麼，若男方方便準備，隔天食物往往就會出現在他的辦公桌上。她曾問對方為何對自己這麼好，男方則回答「只是把我當作他的妹妹」。

隨著聊天內容從學校延伸到興趣、家庭與生活，原PO也逐漸察覺自己對老師產生超越師生關係的好感。她坦言：「我知道那是錯誤的，但我覺得只是我單方面的，並且我不說、不捅破那道牆，那又何妨？」直到後來，她開始發現男方似乎也抱有相同情感，「直到我發現他似乎也有跟我一樣的想法。」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒界線的男老師，真是噁心。妳不會是他第一個示好的對象，也不會是最後一個」、「母湯喔，妳還是他的學生欸，他就對妳有異樣情愫，這樣超不行的啦，趕快離他遠點不要浪費自己的青春」、「說實在的老師處理學生，只是利用身分上的高低不平等，妳可能無法清楚判斷這是不是愛情，而老師通常應該只是在發情」、「這邊依然不建議還沒出社會，就跟出了社會的人在一起，寧願找同齡人，因為社會人的經歷屬於降維打擊、向下兼容，妳根本分不清是不是自己的意願」。

也有過來人分享，「我朋友經歷過差不多的，但是她覺得很噁心，她從頭到尾把老師當長輩看。後來她大二，老師一直約她出去吃飯，她姐說不準去，妳老師想X妳。她說不可能，她最難過的時候老師給她很多支持鼓勵，老師不是那樣的人，又問了一圈朋友，最後沒去。老師一直盧，真的好噁」。