超商結帳「條碼翻正面」貼心？店員揭實情 網齊喊：現在才知

超商結帳時，不少民眾會貼心將商品條碼翻到背面，認為這樣能方便店員快速掃描，沒想到看似熱心的舉動，店員最後卻還是得默默把商品翻回正面。一名超商店員發文指出，部分商品的正面條碼才是結帳使用，背面條碼則主要供店內進貨、盤點及入庫等作業使用。貼文一出後，讓不少網友直呼「現在才知道」。

這名在超商工作的女網友在社群平台「Threads」表示，每當看到客人主動把商品翻到背面，第一反應都會覺得「這個客人好貼心」，不過實際結帳時，自己還是會默默將商品轉回正面。她以藍莓貝果為例指出，鮮食類商品通常是正面條碼提供結帳掃描使用，背面的條碼則多半是店內作業所需，呼籲大家其實不需要特別幫忙翻面。

貼文一出後，不少網友都表示「長知識了」，「懂了，我之前也被糾正過」、「真假，我一直以為是後面條碼，又學了新知識，以後轉正面」、「學會了，下次會翻這面給店員的」、「學會了！謝謝店員」、「懂了，下次不用翻面」。

台灣超商因據點多、服務又方便多元，已經成為民眾生活中不可或缺的一部分。本站曾報導，一名店員抱怨，常遇到客人在排隊結帳時，連商品條碼都還沒刷，就「急著報電話號碼」，而且唸的速度超快，讓他相當崩潰又火大。

不少店員共鳴表示「很多啊，我都假裝沒聽見讓他自己再報一次」、「我上次就直接跟他說，我不是電腦，你想再多唸幾次沒關係，他就慢慢唸了」、「就讓他自己唸啊，你問之前耳朵先關起來，等你商品全部刷完條碼，再帶著禮貌的微笑問他：『先生請問您有會員嗎？』」。

也有其他網友回應「叫他以後用行動電話號碼綁定悠遊卡功能的信用卡刷感應就好，以後就不用0909的唸了」、「我也是習慣跑全家，也有辦會員，但我報電話都習慣等商品刷完店員開口問才說，這應該是比較好的流程，但如果用會員app優惠之類的只要條碼刷下去就不必報電話了」。