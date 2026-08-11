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離職才敢說！員工曝「不加水」木瓜牛奶秘辛 網吵翻：稠到只能用湯匙

聯合新聞網／ 綜合報導
果汁示意圖。圖／pixabay
果汁示意圖。圖／pixabay

木瓜牛奶是台灣國民美食之一，醇香濃厚的味道讓人念念不忘，不過近日有離職員工在網路爆料，雖然很多店會主打「不加一滴水」來販售，然而其實早在備料時就開始作手腳，事先將水加進牛奶裡偽裝，引發網友熱烈討論。

原PO在Threads上以「離職才敢說的秘密」為題，指出一些販售木瓜牛奶的店家，雖主打「不加一滴水」，在顧客面前也只在果汁機內加入木瓜塊和牛奶，然而實際上顧客看到的牛奶早就加水稀釋，並非原裝純牛奶。

秘辛一出，立刻引發網友討論，「真高招」、「牛奶加水會滋生細菌容易烙屎……」、「這就是我從小喝牛奶沒事，一喝木瓜牛奶就會烙塞的原因嗎」、「主打不加一滴水跟糖的西瓜汁，通常什麼都加了」、「其實就算牛奶不加，也會加很多冰塊的」、「營業用牛奶了解一下，一個字：稀」、「有些店家還會把木瓜長黴的地方挖掉，繼續打汁」。

不過也有內行網友表示，木瓜牛奶不加水真的不好喝，「之前在嘉義喝過沒加一滴水的木瓜牛奶，稠到靠北，有夠難吸的」、「自己打果汁才發現水加太少真的很難喝，會全部ㄍㄡˊ在一起，還要用湯匙挖」、「自己做過果汁就知道，純鮮奶跟水果下去打，口感真的反而不好，要加冰塊打或者加水稀釋，果汁才會好喝」。

事實上，牛奶保存不當極易引起問題，日前腎臟科醫師洪永祥便分享一起案例，一名患有慢性腎絲球炎的男子因生性節儉，常將喝不完的咖啡留至隔天飲用，某次他將拿鐵在室溫下擺放一下午才放進冰箱，隔天喝完幾小時後便出現劇烈腹痛、嘔吐及持續腹瀉，甚至引發血壓下降、意識模糊，被緊急送醫。

洪永祥表示，口腔中的細菌有可能藉飲用的動作進入飲料內，咖啡在室溫下放置超過2小時，細菌便可能大量繁殖，而拿鐵因含有鮮奶，容易在室溫下腐敗，建議含奶咖啡最好在1小時內喝完，若在室溫下放置超過2小時或隔夜，也建議不要再飲用。

木瓜 牛奶 離職

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