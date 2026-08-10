汽旅不只情侶會去！員工曝隱藏用途 內行大讚：能認真一整晚

提到汽車旅館，不少人第一時間會聯想到情侶約會或休息，但實際入住原因可能遠比想像中多元。一名新北市汽車旅館員工近日在threads分享工作觀察，透露房客除了常見的休息需求，也有人專程進房打電動、唱KTV、拍短影音、開直播，甚至只是為了好好睡一覺、暫時躲開家人，最讓他印象深刻的，則是曾遇到房客帶著筆電入住，整晚認真「寫報告」，讓他忍不住疑惑：「到底為何？」

貼文曝光後，引發不少網友分享自己入住汽車旅館的特殊經驗。有網友因家中附近辦喪事、長時間無法好好休息，乾脆到汽旅補眠；也有人曾在考試前夕到汽旅讀書、休息，換個環境提升專注力。除此之外，還有人曾在汽旅養傷，因出院後需要就近接受治療而入住，也有人把房間當成臨時工作場所，處理遠距工作、剪輯活動影片或完成報告。

也有不少人將汽車旅館視為短暫放鬆的私人空間，有人會事先買好喜歡的飲料與零食，到房內泡澡、看電視、吃東西，享受一個人的休息時光。隨著汽旅硬體設備不斷升級，大型浴缸、按摩浴池、KTV及泳池等設施，也讓入住客群更加多元。有家長分享，會帶孩子到設有泳池的汽旅玩水，既能讓孩子放電，大人也能唱KTV；也有人因住家沒有浴缸，特別選擇有大浴缸的房型享受泡澡。

本站曾報導，有網友發文表示，女友跟幾個姐妹淘一起去台北玩，因為玩到太晚，於是臨時決定找地方過夜，隔天再逛一逛才回家。只不過聽到女友說住的地方是大直薇閣汽車旅館時，原PO相當訝異，不懂為何會選擇汽旅。原PO說印象中汽車旅館大多是情侶才會去的，一般出遊住的地方通常會選擇飯店或民宿，但沒想到女友和朋友幾個女生竟然直接入住，還誇讚房間非常大，讓他非常好奇大家在找住宿時，真的也會考慮汽車旅館？

有人則解釋汽旅的各種好處和優點，「汽旅便宜又方便，隱私又好，有什麼不選的理由？」、「會啊，還有KTV，很爽」、「我之前朋友生日就訂大直薇閣，直接房裡唱歌，累了就倒頭睡，一條龍行程很方便」、「因為（汽旅）有車庫，加上停車費，其他飯店未必比較便宜，而且薇閣其實不貴」、「台灣一堆汽車旅館住起來比商旅舒服又大，車還可以直接停」。