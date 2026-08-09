「我是台灣人」胸章來自大陸？網紅Cheap：強調身份不如把言行做好

許多國人赴日旅遊時，為了避免被誤認為中國大陸的旅客，習慣在隨身包包或衣物配戴標示「Taiwan」相關字樣的配件。然而，網紅Cheap日前在臉書粉專發文爆料，市面上部分印有「我是台灣人」、「Taiwan No.1」等宣示主權字樣的胸章，從原料、壓模到印刷居然全程「Made in China」（中國製造）。他直言，這種想與大陸劃清界線卻為了壓低成本而選擇中國製的現象簡直令人「精神分裂」，狠酸「原來愛台灣只是發財的口號」。

Cheap在貼文中指出，配戴這類胸章的人多半是希望在日本宣示台灣主權與身份，但撇開中國製造的矛盾不談，胸章本身的審美與設計也相當俗氣。他直言，佩戴這類標語胸章反而散發出一種「我很弱、怕被誤會，拜託大家優待我」的自卑感，且對日本人而言，看到「Taiwan No.1」這種標語反而可能感到莫名其妙，甚至覺得自大，他呼籲民眾千萬別戴著此類胸章在國外做出脫序行為。

Cheap也在留言區補充說明，自己前往日本旅遊時從不主動強調台灣人身份，通常只有對方主動詢問時才會回答。他強調：「與其掛著胸章證明自己是誰，不如把言行做好。只要有禮貌、尊重別人，對方自然會產生好感，也自然會想知道你來自哪裡。」他認為，真正讓世界認識台灣應是國民的待人處事，而非身上的標語。

貼文曝光後，有網友引用知名導演李安過去的名言共鳴：「嘴巴一直講『我很愛台灣』，其實很很不自然，拿出來講時，很可能是家鄉有問題，或是你有問題！」也有網友直言：「義烏商人表示：主張台灣獨立我也可以印給你，只要你給錢」、「在商言商，成本也是要控制的」、「廠商是誠實標示產地啦」。